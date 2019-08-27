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Стрельба на КПП на Одесчине: Морпеху избрали меру пресечения

Стрельба на КПП на Одесчине: Морпеху избрали меру пресечения
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Одесской области суд арестовал морпеха, застрелившего сослуживца на КПП.

Сегодня Беляевский районный суд Одесской области избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста морпеху, застрелившему 25 августа сослуживца на КПП.

Как сообщили в суде, 27 августа рассмотрено ходатайство следователя Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции.

Отмечается, что военнослужащий подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным суда, это – военнослужащий срочной военной службы, наводчик 2-го отделения морской пехоты 3-го взвода морской пехоты 1-й роты морской пехоты воинской части А3821.

Как отмечается, 25 августа он находился в помещении контрольно-пропускного пункта указанной воинской части - в селе Дачное Беляевского района. Установлено, что 25 августа около 11.15 он один раз выстрели из автомата АК-74 в голову сослуживца.

"Прокурором доказано наличие риска попытки подозреваемого скрываться от органов досудебного расследования и суда, поскольку он обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - сообщили в суде.

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В частности, подозреваемый не женат, не имеет детей, что свидетельствует об отсутствии прочных социальных связей. Кроме того, на территории Одесской области он не зарегистрирован, а по месту официальной регистрации не проживал, снимая жилье в Киеве.

В результате, фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте Южного территориального управления военной службы правопорядка сроком на 60 дней. Альтернатива залога не предусмотрена.

Подозреваемый и его адвокат против данной меры пресечения не возражали.

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Как сообщалось ранее, 25 августа в Одесской области полиция задержала военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца. ЧП произошло в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Назначено служебное расследование в военной части, где был убит морской пехотинец.

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Суд, Одесская область, Морская пехота, Нацполиция.
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