Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас

Новости Украины:В народе этот праздник также называли Спожинками.

Отмечали 29 августа приход осени. Ласточки улетали в теплые края. Воздух становился более прохладным. Пекли хлеб из нового урожая.

К 29 августа созревали орехи, а потому, праздник и стали называть Ореховым Спасом. Старались приурочить к нему проведение различных ярмарок, на которых продавали полотно и другие товары.

Говорят, например, что кто носит в кармане орех-двойчатку, а еще лучше тройчатку - богат будет. А для того, чтобы избежать многих бед и неприятностей, его надо для верности в ладанку зашить. Да и вообще у орехов немало замечательных качеств, о некоторых из которых мы вам сейчас и расскажем.

Полное название нерукотворного Спаса 29 августа - перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. Нерукотворным считали образ Христа, который представлен в виде его лика на платке или глиняной доске. Говорили, что впервые этот нерукотворный образ появился, когда Иисус умылся и вытер лицо полотенцем. Долгое время холст с отпечатком лица Христа хранился в Едессе, являясь гласным сокровищем города. Однако в 9 4 4 году император Константин VII решил выкупить образ, а затем перенес его в Константинополь. Сама реликвия спустя некоторое время была утеряна, когда город разграбили участники одного из Крестовых походов. В православии нерукотворный образ является одним из доказательств того, что второе лицо Троицы воплощено в человеке, а в более узком понимании это аргумент, который свидетельствует в пользу иконопочитания.

Как появился нерукотворный образ? Предание говорит о том, что в сирийском городе Едесс правил Авгарь - император, по всему телу которого находилась проказа. Однажды он узнал, то Господь милостив и творит чудеса. Авгарь уверовал в Бога и написал ему письмо с просьбой помочь ему подороть недуг. После этого Авгарь послал своего живописца по имени Анания в Палестину, чтобы тот написал портрет Христа. Когда Анания пришел в Иерусалим и увидел Иисуса, то вокруг него было столько людей, что подойти к Спасителю не получалось. Тогда он встал на камне и стал пробовать нарисовать образ Христа издалека. Спаситель увидел это, подозвал Ананию и прочел письмо. После этого он дал Анании наставления о том, как избавиться от болезни, попросил принести ковш, наполненный водой, которой умылся и вытер лицо полотенцем, вручив его Анании. Именно на нем был отпечатан Божественный Лик Христа.

На Ореховый Спас крестьяне старались обязательно сходить в церковь и помолиться Богу. После этого женщины отправляли своих супругов в поле с хлебом и солью. Клали три снопа на телегу, а сверху - мешки с зернами, которые предназначались для посева. На поле засевальщиков 29 августа уже поджидали дети с гречневой кашей и пирогом. Предки, в соответствии с приметами, обычно говорили: "Первый Спас на воде стоят, на второй - яблоки едят, на третий - полотна продают да хлеб припасают". Было также принято 29 августа чистить колодцы и источники, пить воду из них, поскольку считалось, что это позволит сохранить крепкое здоровье на весь следующий год.

Народные приметы 29 августа

Если на Ореховый Спас улетит последний журавль - жди холодов уже на праздник Покрова.

Хорошая погода 29 августа - запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой.