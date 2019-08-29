Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

Празднуем сегодня мы орехов спас,
Будет все прекрасно, милые, у нас!
Соберем орехи, отнесем их в храм,
Освятим, чтоб было счастье в жизни нам!
Закрома пусть будут полные всегда,
Не страшна нам, людям, будет пусть беда!
Бог нас защищает, и от зла хранит,
В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!
И спас ореховый пришел.
Мы в храме будем славить бога,
И, чтоб к молитвам снизошел,
Просить его сегодня будем,
И от души благодарить,
За то, что хлеб дает насущный,
И всех нас учит жизнь любить!
Ореховый спас. Тепло и спокойно,
И полнится счастьем душа!
Ореховый спас мы встретим достойно!
Мы в церковь пойдем не спеша,
На службе побудем. Пусть будут отрадой
Молитвы, что мы вознесем!
Пусть вера по жизни нам будет наградой,
Мы счастливо жизнь проживем!
Лето клонится к закату,
По ночам уже свежо,
Спас ореховый, ребята,
Мы отметим хорошо!
Посвятим орехи в храме,
И поздравит друга друг!
Благодати пожелаем
Мы сегодня всем вокруг!
Вот третий спас настал, ореховый,
И лето близится к концу.
Всех христиан хотим поздравить мы,
Ну и хвалу воздать творцу!
Спасибо господи тебе за все,
За хлеб насущный, что едим,
Храни нас бог всегда от бед любых,
Тебе мы веру сохраним!
Не заметно прокатилось лето.
В хлопотах и вот уж Третий Спас.
Подарила жаркая пора за это -
Хлеб, дары природы про запас.
Меж дубрав орешник поспевает,
В листьях желтых гроздьями висит.
Август в лес прохладой зазывает,
Щедрыми дарами одарит.
Ветер с веток листья обрывает,
В кроне дуба листьями шумит.
Пышные убранства лес теряет.
Осень лето завершить спешит.
Георгины склонились у паперти,
Словно молятся молча за нас,
Россыпь темных орехов на скатерти…
Вот и третий – ореховый, Спас…
Тихо осень ступает хозяйкою,
Скоро скроется лето из глаз.
И последние ласточки стайкою
Улетают – ореховый Спас…
По утрам над кустами болотными
Вьют туманы белесый атлас…
Облака над крестами полотнами –
Полотняный ореховый Спас…
Преклоняем колени, как водится.
Не остави, Пречистая, нас!
Спит в мерцанье свечей Богородица –
Тихий третий – ореховый, Спас…
Спас ореховый, Спас холщовый…
Праздник хлеба и бабьего лета.
Был рассвет вчера васильковый,
А сегодня - сапфирного цвета…
Лик Спасителя обретая,
Обретает душа покой.
Русь отчаянная, святая,
О любви мне негромко спой.
Все закончится скоро… Осень,
Не стыдясь своих слез и слов,
Ожидания лета оземь
Бросит, как дожди на Покров…
Спас ореховый, Спас мой хлебный,
Отпуская птиц в дальнюю даль,
Благодарственные молебны
Закажи, я прошу, чтоб печаль
Не карябала сердце тревогой
И заброшенною дорогой…
Тепло орехового спаса
Уже не повод - только факт
И выдохлась, как лимонад
Мечта до следущего раза.
Я зачерпну в ладонь воды
И в блеске падающих капель
Увижу след медвежьей лапы
И над избушкой сизый дым.
Услышу свист бурундука
И шелест падающей шишки.
И закачается над крышей
Почти осенняя тайга.
Нет, что – то в жизни не сошлось,
Тоской наполнены стаканы ….
И пьет из озера туманы
Со мною вместе старый лось.
Сегодня уж точно созрели орехи,
А значит, дождались мы время успеха,
И только хорошее ждет впереди
На жизни извилистом нашем пути!
Останутся горькие дни за спиной,
Нас ждет красота, доброта и покой!
Веселого праздника радостный смех
Подарит нам Спаса созревший орех!
В дни уходящего лета третий спас Ореховый мы отмечаем,
И пред иконой Спаса Нерукотворного свои колени преклоняем!
Господь был добр к людям и все им всегда прощал,
Ведь природу человека лучше всех он понимал!
Старайся во всем следовать Господу нашему Иисусу,
И душу открой для чудес и веры Иисусу Христу!
Помощь от него непременно везде придет,
Лишь только сомнение из твоего сердца навсегда уйдет!
Ореховый спас – самый последний праздник православный летом,
Закончен сбор урожая и напечем сегодня пирогов с орехом, хлеба!
Пойдем в церковь службу отстоим, помолимся пред иконой,
К Нерукотворному Его лику дотронемся и излечимся от недугов вскоре!
Всех пригласим друзей, напечем пирогов с орехами и каравай,
Быстрее, того, кто сердцу дорог ты присматривай и выбирай!
Сердце открой Богу и все у тебя хорошее случится,
И найдешь ты для себя в сердце нужные из книги жизни страницы.
Наступил третий спас, значит скоро кончится лето,
И немного грустно нам в глубине души где-то,
Но расстраиваться нам не надо, тратить на это силы,
Ореховый спас наступает, и в церковь мы с тобой поспешили!
К иконе Спаса Нерукотворного поспеши приложиться,
Чтобы в душе и сердце вера могла бы укрепиться!
Пожелать всем стать радостней и милосерднее,
Православие спешит, проявляя свое усердие!
Ореховый спас – третий спас и самый важный,
Образ Спасителя многих спас уже однажды!
Все человечество к лику Господа устами припадало,
И для этого иконы Спаса Нерукотворного совсем не мало!
Мы стремимся стать хоть чуточку к другим добрее,
И не для того, чтоб имя наше в устах людей алело!
А просто так приятно делать людям благие поступки,
И это не просто так сказано, ради шутки!
Август уже почти закончился, осень на пороге,
Мы Ореховый спас все отмечаем, и нет тревоги!
На душе у нас покой и благодатный мир,
В очередной раз ты, Спаситель, нас всех удивил!
Подарил свой лик, что исцеляет все телесные и души недуги,
Приложись к нему, открой свое сердце и не надо натуги!
Все легко в этой жизни, не надо только злиться на других,
А просто поработай над собой, мой друг, за двоих.
Ореховый спас пришел к нам в августе снова,
И для нас этот праздник спаса совсем не внове!
Православные всего мира преклоняются пред Его ликом - иконой,
Спаса Нерукотворного храм мы посетим уже вскоре!
Соберем орехи и испечем ароматный каравай,
И никогда в жизни ты, верующий, не унывай!
Ведь только радость может привести тебя к победе над плотью,
И только о душе бессмертной Вы всегда заботьтесь!
Третий спас мы отмечаем сразу после Успенского поста,
И он самый важный среди всех праздников спаса неспроста!
Икона Спаса Нерукотворного сегодня освящается,
И все страждущие к ней истово преклоняются!
Все мы в церковь пойдем и будем святить орехи и мед,
Как же радуется спасу Ореховому весь православный народ!
Поздравлять всех будем и в гости вечером ходить,
И за все нашего Спасителя не устанем благодарить!
Ореховый спас, посвящен иконе Спаса нерукотворного,
И ждать осень уже осталось недолго нам!
Но о душе нам думать надо не только сегодня, а весь год,
И тогда спасение, как и Иисуса нашу душу ждет!
Собираем орехи и спечем их первого зерна каравай,
Думай только о хорошем, плохое не вспоминай!
Всегда радостно в церковь в этот день нам приходить,
И Господа мы не устанем никогда за все благодарить!
Ореховый спас – важный праздник в православном календаре,
Он с детства знаком всем верующим, и тебе, и мне!
Мы его совсем не шумно сегодня отмечаем,
А делимся излишками своего великолепного урожая!
К иконе Спаса Нерукотворного нам надо обязательно припасть,
И всепрощающий Иисус Христос никому не даст пропасть!
Но и сами верующие должны работать над собой,
И контролировать души ненастий грустный прибой!
Ореховый спас в преддверии осени праздник,
И тебе не вернуться назад в июль, август – ты проказник!
Сегодня все верующие собираются в церковь на молитву,
Попросим всем здоровья и мира, ведь мир так зыбок!
К иконе Спаса Нерукотворного приложимся устами,
И всем начнем помогать, как можем словом, делом, сами!
Следить за состоянием своей очень нежной души,
И даже в этом деле мы с Богом нашим, а не одни!