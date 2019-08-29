Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

1 Празднуем сегодня мы орехов спас, Будет все прекрасно, милые, у нас! Соберем орехи, отнесем их в храм, Освятим, чтоб было счастье в жизни нам! Закрома пусть будут полные всегда, Не страшна нам, людям, будет пусть беда! Бог нас защищает, и от зла хранит, В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!

2 Еще тепло, но осень у порога, И спас ореховый пришел. Мы в храме будем славить бога, И, чтоб к молитвам снизошел, Просить его сегодня будем, И от души благодарить, За то, что хлеб дает насущный, И всех нас учит жизнь любить!

3 Ореховый спас. Тепло и спокойно, И полнится счастьем душа! Ореховый спас мы встретим достойно! Мы в церковь пойдем не спеша, На службе побудем. Пусть будут отрадой Молитвы, что мы вознесем! Пусть вера по жизни нам будет наградой, Мы счастливо жизнь проживем!

4 Лето клонится к закату, По ночам уже свежо, Спас ореховый, ребята, Мы отметим хорошо! Посвятим орехи в храме, И поздравит друга друг! Благодати пожелаем Мы сегодня всем вокруг!

5 Вот третий спас настал, ореховый, И лето близится к концу. Всех христиан хотим поздравить мы, Ну и хвалу воздать творцу! Спасибо господи тебе за все, За хлеб насущный, что едим, Храни нас бог всегда от бед любых, Тебе мы веру сохраним!

6 Не заметно прокатилось лето. В хлопотах и вот уж Третий Спас. Подарила жаркая пора за это - Хлеб, дары природы про запас. Меж дубрав орешник поспевает, В листьях желтых гроздьями висит. Август в лес прохладой зазывает, Щедрыми дарами одарит. Ветер с веток листья обрывает, В кроне дуба листьями шумит. Пышные убранства лес теряет. Осень лето завершить спешит.

7 Георгины склонились у паперти, Словно молятся молча за нас, Россыпь темных орехов на скатерти… Вот и третий – ореховый, Спас… Тихо осень ступает хозяйкою, Скоро скроется лето из глаз. И последние ласточки стайкою Улетают – ореховый Спас… По утрам над кустами болотными Вьют туманы белесый атлас… Облака над крестами полотнами – Полотняный ореховый Спас… Преклоняем колени, как водится. Не остави, Пречистая, нас! Спит в мерцанье свечей Богородица – Тихий третий – ореховый, Спас…

8 Спас ореховый, Спас холщовый… Праздник хлеба и бабьего лета. Был рассвет вчера васильковый, А сегодня - сапфирного цвета… Лик Спасителя обретая, Обретает душа покой. Русь отчаянная, святая, О любви мне негромко спой. Все закончится скоро… Осень, Не стыдясь своих слез и слов, Ожидания лета оземь Бросит, как дожди на Покров… Спас ореховый, Спас мой хлебный, Отпуская птиц в дальнюю даль, Благодарственные молебны Закажи, я прошу, чтоб печаль Не карябала сердце тревогой И заброшенною дорогой…

9 Тепло орехового спаса Уже не повод - только факт И выдохлась, как лимонад Мечта до следущего раза. Я зачерпну в ладонь воды И в блеске падающих капель Увижу след медвежьей лапы И над избушкой сизый дым. Услышу свист бурундука И шелест падающей шишки. И закачается над крышей Почти осенняя тайга. Нет, что – то в жизни не сошлось, Тоской наполнены стаканы …. И пьет из озера туманы Со мною вместе старый лось.

10 Сегодня уж точно созрели орехи, А значит, дождались мы время успеха, И только хорошее ждет впереди На жизни извилистом нашем пути! Останутся горькие дни за спиной, Нас ждет красота, доброта и покой! Веселого праздника радостный смех Подарит нам Спаса созревший орех!

11 В дни уходящего лета третий спас Ореховый мы отмечаем, И пред иконой Спаса Нерукотворного свои колени преклоняем! Господь был добр к людям и все им всегда прощал, Ведь природу человека лучше всех он понимал! Старайся во всем следовать Господу нашему Иисусу, И душу открой для чудес и веры Иисусу Христу! Помощь от него непременно везде придет, Лишь только сомнение из твоего сердца навсегда уйдет!

12 Ореховый спас – самый последний праздник православный летом, Закончен сбор урожая и напечем сегодня пирогов с орехом, хлеба! Пойдем в церковь службу отстоим, помолимся пред иконой, К Нерукотворному Его лику дотронемся и излечимся от недугов вскоре! Всех пригласим друзей, напечем пирогов с орехами и каравай, Быстрее, того, кто сердцу дорог ты присматривай и выбирай! Сердце открой Богу и все у тебя хорошее случится, И найдешь ты для себя в сердце нужные из книги жизни страницы.

13 Наступил третий спас, значит скоро кончится лето, И немного грустно нам в глубине души где-то, Но расстраиваться нам не надо, тратить на это силы, Ореховый спас наступает, и в церковь мы с тобой поспешили! К иконе Спаса Нерукотворного поспеши приложиться, Чтобы в душе и сердце вера могла бы укрепиться! Пожелать всем стать радостней и милосерднее, Православие спешит, проявляя свое усердие!

14 Ореховый спас – третий спас и самый важный, Образ Спасителя многих спас уже однажды! Все человечество к лику Господа устами припадало, И для этого иконы Спаса Нерукотворного совсем не мало! Мы стремимся стать хоть чуточку к другим добрее, И не для того, чтоб имя наше в устах людей алело! А просто так приятно делать людям благие поступки, И это не просто так сказано, ради шутки!

15 Август уже почти закончился, осень на пороге, Мы Ореховый спас все отмечаем, и нет тревоги! На душе у нас покой и благодатный мир, В очередной раз ты, Спаситель, нас всех удивил! Подарил свой лик, что исцеляет все телесные и души недуги, Приложись к нему, открой свое сердце и не надо натуги! Все легко в этой жизни, не надо только злиться на других, А просто поработай над собой, мой друг, за двоих.

16 Ореховый спас пришел к нам в августе снова, И для нас этот праздник спаса совсем не внове! Православные всего мира преклоняются пред Его ликом - иконой, Спаса Нерукотворного храм мы посетим уже вскоре! Соберем орехи и испечем ароматный каравай, И никогда в жизни ты, верующий, не унывай! Ведь только радость может привести тебя к победе над плотью, И только о душе бессмертной Вы всегда заботьтесь!

17 Третий спас мы отмечаем сразу после Успенского поста, И он самый важный среди всех праздников спаса неспроста! Икона Спаса Нерукотворного сегодня освящается, И все страждущие к ней истово преклоняются! Все мы в церковь пойдем и будем святить орехи и мед, Как же радуется спасу Ореховому весь православный народ! Поздравлять всех будем и в гости вечером ходить, И за все нашего Спасителя не устанем благодарить!

18 Ореховый спас, посвящен иконе Спаса нерукотворного, И ждать осень уже осталось недолго нам! Но о душе нам думать надо не только сегодня, а весь год, И тогда спасение, как и Иисуса нашу душу ждет! Собираем орехи и спечем их первого зерна каравай, Думай только о хорошем, плохое не вспоминай! Всегда радостно в церковь в этот день нам приходить, И Господа мы не устанем никогда за все благодарить!

19 Ореховый спас – важный праздник в православном календаре, Он с детства знаком всем верующим, и тебе, и мне! Мы его совсем не шумно сегодня отмечаем, А делимся излишками своего великолепного урожая! К иконе Спаса Нерукотворного нам надо обязательно припасть, И всепрощающий Иисус Христос никому не даст пропасть! Но и сами верующие должны работать над собой, И контролировать души ненастий грустный прибой!