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Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

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Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках
07:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Ореховый Спас (Третий Спас) украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас.

  • 1

    Празднуем сегодня мы орехов спас,

    Будет все прекрасно, милые, у нас!

    Соберем орехи, отнесем их в храм,

    Освятим, чтоб было счастье в жизни нам!

    Закрома пусть будут полные всегда,

    Не страшна нам, людям, будет пусть беда!

    Бог нас защищает, и от зла хранит,

    В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!

  • 2

    Еще тепло, но осень у порога,

    И спас ореховый пришел.

    Мы в храме будем славить бога,

    И, чтоб к молитвам снизошел,

    Просить его сегодня будем,

    И от души благодарить,

    За то, что хлеб дает насущный,

    И всех нас учит жизнь любить! 

  • 3

    Ореховый спас. Тепло и спокойно,

    И полнится счастьем душа!

    Ореховый спас мы встретим достойно!

    Мы в церковь пойдем не спеша,

    На службе побудем. Пусть будут отрадой

    Молитвы, что мы вознесем!

    Пусть вера по жизни нам будет наградой,

    Мы счастливо жизнь проживем! 

  • 4

    Лето клонится к закату,

    По ночам уже свежо,

    Спас ореховый, ребята,

    Мы отметим хорошо!

    Посвятим орехи в храме,

    И поздравит друга друг!

    Благодати пожелаем

    Мы сегодня всем вокруг! 

  • 5

    Вот третий спас настал, ореховый,

    И лето близится к концу.

    Всех христиан хотим поздравить мы,

    Ну и хвалу воздать творцу!

    Спасибо господи тебе за все,

    За хлеб насущный, что едим,

    Храни нас бог всегда от бед любых,

    Тебе мы веру сохраним! 

  • 6

    Не заметно прокатилось лето.

    В хлопотах и вот уж Третий Спас.

    Подарила жаркая пора за это -

    Хлеб, дары природы про запас.

    Меж дубрав орешник поспевает,

    В листьях желтых гроздьями висит.

    Август в лес прохладой зазывает,

    Щедрыми дарами одарит.

    Ветер с веток листья обрывает,

    В кроне дуба листьями шумит.

    Пышные убранства лес теряет.

    Осень лето завершить спешит. 

  • 7

    Георгины склонились у паперти,

    Словно молятся молча за нас,

    Россыпь темных орехов на скатерти…

    Вот и третий – ореховый, Спас…

    Тихо осень ступает хозяйкою,

    Скоро скроется лето из глаз.

    И последние ласточки стайкою

    Улетают – ореховый Спас…

    По утрам над кустами болотными

    Вьют туманы белесый атлас…

    Облака над крестами полотнами –

    Полотняный ореховый Спас…

    Преклоняем колени, как водится.

    Не остави, Пречистая, нас!

    Спит в мерцанье свечей Богородица –

    Тихий третий – ореховый, Спас… 

  • 8

    Спас ореховый, Спас холщовый…

    Праздник хлеба и бабьего лета.

    Был рассвет вчера васильковый,

    А сегодня - сапфирного цвета…

    Лик Спасителя обретая,

    Обретает душа покой.

    Русь отчаянная, святая,

    О любви мне негромко спой.

    Все закончится скоро… Осень,

    Не стыдясь своих слез и слов,

    Ожидания лета оземь

    Бросит, как дожди на Покров…

    Спас ореховый, Спас мой хлебный,

    Отпуская птиц в дальнюю даль,

    Благодарственные молебны

    Закажи, я прошу, чтоб печаль

    Не карябала сердце тревогой

    И заброшенною дорогой… 

  • 9

    Тепло орехового спаса

    Уже не повод - только факт

    И выдохлась, как лимонад

    Мечта до следущего раза.

    Я зачерпну в ладонь воды

    И в блеске падающих капель

    Увижу след медвежьей лапы

    И над избушкой сизый дым.

    Услышу свист бурундука

    И шелест падающей шишки.

    И закачается над крышей

    Почти осенняя тайга.

    Нет, что – то в жизни не сошлось,

    Тоской наполнены стаканы ….

    И пьет из озера туманы

    Со мною вместе старый лось.

  • 10

    Сегодня уж точно созрели орехи,

    А значит, дождались мы время успеха,

    И только хорошее ждет впереди

    На жизни извилистом нашем пути!

    Останутся горькие дни за спиной,

    Нас ждет красота, доброта и покой!

    Веселого праздника радостный смех

    Подарит нам Спаса созревший орех!

  • 11

    В дни уходящего лета третий спас Ореховый мы отмечаем,

    И пред иконой Спаса Нерукотворного свои колени преклоняем!

    Господь был добр к людям и все им всегда прощал,

    Ведь природу человека лучше всех он понимал!

    Старайся во всем следовать Господу нашему Иисусу,

    И душу открой для чудес и веры Иисусу Христу!

    Помощь от него непременно везде придет,

    Лишь только сомнение из твоего сердца навсегда уйдет! 

  • 12

    Ореховый спас – самый последний праздник православный летом,

    Закончен сбор урожая и напечем сегодня пирогов с орехом, хлеба!

    Пойдем в церковь службу отстоим, помолимся пред иконой,

    К Нерукотворному Его лику дотронемся и излечимся от недугов вскоре!

    Всех пригласим друзей, напечем пирогов с орехами и каравай,

    Быстрее, того, кто сердцу дорог ты присматривай и выбирай!

    Сердце открой Богу и все у тебя хорошее случится,

    И найдешь ты для себя в сердце нужные из книги жизни страницы. 

  • 13

    Наступил третий спас, значит скоро кончится лето,

    И немного грустно нам в глубине души где-то,

    Но расстраиваться нам не надо, тратить на это силы,

    Ореховый спас наступает, и в церковь мы с тобой поспешили!

    К иконе Спаса Нерукотворного поспеши приложиться,

    Чтобы в душе и сердце вера могла бы укрепиться!

    Пожелать всем стать радостней и милосерднее,

    Православие спешит, проявляя свое усердие! 

  • 14

    Ореховый спас – третий спас и самый важный,

    Образ Спасителя многих спас уже однажды!

    Все человечество к лику Господа устами припадало,

    И для этого иконы Спаса Нерукотворного совсем не мало!

    Мы стремимся стать хоть чуточку к другим добрее,

    И не для того, чтоб имя наше в устах людей алело!

    А просто так приятно делать людям благие поступки,

    И это не просто так сказано, ради шутки! 

  • 15

    Август уже почти закончился, осень на пороге,

    Мы Ореховый спас все отмечаем, и нет тревоги!

    На душе у нас покой и благодатный мир,

    В очередной раз ты, Спаситель, нас всех удивил!

    Подарил свой лик, что исцеляет все телесные и души недуги,

    Приложись к нему, открой свое сердце и не надо натуги!

    Все легко в этой жизни, не надо только злиться на других,

    А просто поработай над собой, мой друг, за двоих.

  • 16

    Ореховый спас пришел к нам в августе снова,

    И для нас этот праздник спаса совсем не внове!

    Православные всего мира преклоняются пред Его ликом - иконой,

    Спаса Нерукотворного храм мы посетим уже вскоре!

    Соберем орехи и испечем ароматный каравай,

    И никогда в жизни ты, верующий, не унывай!

    Ведь только радость может привести тебя к победе над плотью,

    И только о душе бессмертной Вы всегда заботьтесь! 

  • 17

    Третий спас мы отмечаем сразу после Успенского поста,

    И он самый важный среди всех праздников спаса неспроста!

    Икона Спаса Нерукотворного сегодня освящается,

    И все страждущие к ней истово преклоняются!

    Все мы в церковь пойдем и будем святить орехи и мед,

    Как же радуется спасу Ореховому весь православный народ!

    Поздравлять всех будем и в гости вечером ходить,

    И за все нашего Спасителя не устанем благодарить! 

  • 18

    Ореховый спас, посвящен иконе Спаса нерукотворного,

    И ждать осень уже осталось недолго нам!

    Но о душе нам думать надо не только сегодня, а весь год,

    И тогда спасение, как и Иисуса нашу душу ждет!

    Собираем орехи и спечем их первого зерна каравай,

    Думай только о хорошем, плохое не вспоминай!

    Всегда радостно в церковь в этот день нам приходить,

    И Господа мы не устанем никогда за все благодарить!

  • 19

    Ореховый спас – важный праздник в православном календаре,

    Он с детства знаком всем верующим, и тебе, и мне!

    Мы его совсем не шумно сегодня отмечаем,

    А делимся излишками своего великолепного урожая!

    К иконе Спаса Нерукотворного нам надо обязательно припасть,

    И всепрощающий Иисус Христос никому не даст пропасть!

    Но и сами верующие должны работать над собой,

    И контролировать души ненастий грустный прибой! 

  • 20

    Ореховый спас в преддверии осени праздник,

    И тебе не вернуться назад в июль, август – ты проказник!

    Сегодня все верующие собираются в церковь на молитву,

    Попросим всем здоровья и мира, ведь мир так зыбок!

    К иконе Спаса Нерукотворного приложимся устами,

    И всем начнем помогать, как можем словом, делом, сами!

    Следить за состоянием своей очень нежной души,

    И даже в этом деле мы с Богом нашим, а не одни! 

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