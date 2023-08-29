З Хлібним Спасом 2023: душевні вірші та листівки, відеопривітання
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Сьогодні заведено ходити до церкви, освячувати хлібні вироби та горіхи
У вівторок, 19 серпня, припадає народне свято, яке має безліч найменувань — Хлібний Спас, Горіховий Спас, Нерукотворний Спас. А християни східного обряду за церковним календарем відзначають переміщення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.
У цей період відбуваються жнива. З колосків збирають урожай, який потім використовується для випікання хліба. Саме тому Третій Спас відомий як Хлібний Спас. Ще одна назва цього свята — Холодний Спас, тому що в серпні вже не так спекотно, як раніше, і вранці починає бути прохолодно.
У Хлібний Спас наші пращури влаштовували церемонію з останнім пшеничним снопом. Найважливішою стравою на столі був хліб, виготовлений зі свіжозібраної пшениці. Також готували запечений пиріг із грибами та страви з горіхами, якими радували близьких.
"Телеграф" публікує найщиріші побажання у день Хлібного Спасу 2023 для рідних, друзів та знайомих. До вашої уваги вірші, листівки та відеовітання.
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас чекає успіх!
Горіховий Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
Відеопривітання з Хлібним Спасом 2023 українською мовою
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
Сьогодні прийшов Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.