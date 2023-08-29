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З Хлібним Спасом 2023: душевні вірші та листівки, відеопривітання

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Хлібний, або Горіховий Спас 29 серпня 2023 року
Хлібний, або Горіховий Спас 29 серпня 2023 року. Фото Pixabay

Сьогодні заведено ходити до церкви, освячувати хлібні вироби та горіхи

У вівторок, 19 серпня, припадає народне свято, яке має безліч найменувань — Хлібний Спас, Горіховий Спас, Нерукотворний Спас. А християни східного обряду за церковним календарем відзначають переміщення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

У цей період відбуваються жнива. З колосків збирають урожай, який потім використовується для випікання хліба. Саме тому Третій Спас відомий як Хлібний Спас. Ще одна назва цього свята — Холодний Спас, тому що в серпні вже не так спекотно, як раніше, і вранці починає бути прохолодно.

У Хлібний Спас наші пращури влаштовували церемонію з останнім пшеничним снопом. Найважливішою стравою на столі був хліб, виготовлений зі свіжозібраної пшениці. Також готували запечений пиріг із грибами та страви з горіхами, якими радували близьких.

"Телеграф" публікує найщиріші побажання у день Хлібного Спасу 2023 для рідних, друзів та знайомих. До вашої уваги вірші, листівки та відеовітання.

листівка вітаю з хлібним спасом

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас чекає успіх!

листівка вітаю з хлібним спасом 2023

Горіховий Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

листівка із хлібним спасом

Відеопривітання з Хлібним Спасом 2023 українською мовою

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

Сьогодні прийшов Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.

Теги:
#Горіховий Спас #Поздоровлення #Свята #Хлібний Спас