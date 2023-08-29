С Хлебным Спасом 2023: душевные стихи и открытки, видеопоздравления
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Сегодня принято ходить в церковь, освящать хлебные изделия и орехи
Во вторник, 19 августа, приходится народный праздник, который обладает множеством наименований — Хлебный Спас, Ореховый Спас, Нерукотворный Спас. А христиане восточного обряда по церковному календарю отмечают перемещение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.
В этот период происходит жатва. С колосьев собирают урожай, который затем используется для выпечки хлеба. Именно по этой причине Третий Спас известен как Хлебный Спас. Еще одно название этого праздника — Холодный Спас, так как в августе уже не так жарко, как раньше, и утром начинает быть прохладно.
В Хлебный Спас наши предки устраивали церемонию с последним пшеничным снопом. Самым важным блюдом на столе был хлеб, изготовленный из свежесобранной пшеницы. Также готовили запеченный пирог с грибами и блюда с орехами, которыми радовали близких.
"Телеграф" публикует самые искренние пожелания в день Хлебного Спаса 2023 для родных, друзей и знакомых. Вашему вниманию стихи, открытки и видеопоздравления.
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
Желаю щелкать как орешки
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых дел, похвал,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый настал.
Видеопоздравления с Хлебным Спасом 2023 на украинском языке
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год.
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали.
Чтоб Он вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных.
Не знайте ни в чём недостатка,
Чтоб жизнь была долгой и сладкой!
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