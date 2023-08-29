Укр

С Хлебным Спасом 2023: душевные стихи и открытки, видеопоздравления

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Хлебный, или Ореховый Спас 29 августа 2023 года
Хлебный, или Ореховый Спас 29 августа 2023 года. Фото Pixabay

Сегодня принято ходить в церковь, освящать хлебные изделия и орехи

Во вторник, 19 августа, приходится народный праздник, который обладает множеством наименований — Хлебный Спас, Ореховый Спас, Нерукотворный Спас. А христиане восточного обряда по церковному календарю отмечают перемещение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

В этот период происходит жатва. С колосьев собирают урожай, который затем используется для выпечки хлеба. Именно по этой причине Третий Спас известен как Хлебный Спас. Еще одно название этого праздника — Холодный Спас, так как в августе уже не так жарко, как раньше, и утром начинает быть прохладно.

В Хлебный Спас наши предки устраивали церемонию с последним пшеничным снопом. Самым важным блюдом на столе был хлеб, изготовленный из свежесобранной пшеницы. Также готовили запеченный пирог с грибами и блюда с орехами, которыми радовали близких.

"Телеграф" публикует самые искренние пожелания в день Хлебного Спаса 2023 для родных, друзей и знакомых. Вашему вниманию стихи, открытки и видеопоздравления.

открытка поздравляю с хлебным спасом

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

открытка поздравляю с хлебным спасом 2023

Желаю щелкать как орешки

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых дел, похвал,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый настал.

открытка с хлебным спасом

Видеопоздравления с Хлебным Спасом 2023 на украинском языке

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придет с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесет

Радости на целый год.

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали.

Чтоб Он вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных.

Не знайте ни в чём недостатка,

Чтоб жизнь была долгой и сладкой!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение.

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#Ореховый Спас #Поздравления #Праздники #Хлебный Спас