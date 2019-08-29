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Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках
02:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Чтобы пожелать родным и близким всего наилучшего в праздник, рекомендуем выбрать красивые поздравляения с Ореховым Спасом.

  • 1

    Если хлебом кормят вас —

    На пороге Третий Спас,

    Хлебный Спас, Ореховый.

    Пусть придёт с успехами,

    Щедрым урожаем,

    Всем, чего желаем.

    В каждый дом пусть принесёт

    Радости на целый год.

  • 2

    Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

  • 3

    Пусть в светлый праздник Хлебный Спас

    Царит покой в душе у вас.

    По счету он последний, третий,

    Природа-матушка в расцвете.

    Желаю я и вам богатства,

    Не возникает пусть препятствий,

    Чтоб ангелы покой хранили,

    И окружало изобилье!

    Чтоб урожай ваш щедрым был,

    А друг недобрый Вас забыл.

    Вам не болеть и не страдать,

    Пусть окружает благодать!

  • 4

    Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

  • 5

    Сегодня, в Ореховый Спас,

    У Бога прошу я за Вас:

    Чтоб было поменьше печалей,

    Чтоб горя вовек Вы не знали,

    Чтоб Он Вас хранил неустанно

    Для близких, родных и желанных,

    Не знали ни в чем недостатка,

    А жизнь была долгой и сладкой!

  • 6

    В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

  • 7

    Желаю щелкать, как орешки,

    Все испытания судьбы.

    Желаю в ежедневной спешке

    Не забывать свои мечты.

    Желаю урожай богатый

    Собрать из добрых своих дел,

    Улыбок, дружеских объятий,

    Ведь Спас Ореховый приспел.

  • 8

    Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

  • 9

    Праздник духовный и святой настал,

    С ним тебя искренне я поздравляю,

    Желаю добра, гармонии, благ,

    Пусть сердце не знает печали.

    Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,

    Достаток, мир, конечно же, счастье,

    Пусть жизнью правит добро,

    И отойдут подальше ненастья!

  • 10

    На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

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