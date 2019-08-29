Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

1 Если хлебом кормят вас — На пороге Третий Спас, Хлебный Спас, Ореховый. Пусть придёт с успехами, Щедрым урожаем, Всем, чего желаем. В каждый дом пусть принесёт Радости на целый год.

2 Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

3 Пусть в светлый праздник Хлебный Спас Царит покой в душе у вас. По счету он последний, третий, Природа-матушка в расцвете. Желаю я и вам богатства, Не возникает пусть препятствий, Чтоб ангелы покой хранили, И окружало изобилье! Чтоб урожай ваш щедрым был, А друг недобрый Вас забыл. Вам не болеть и не страдать, Пусть окружает благодать!

4 Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

5 Сегодня, в Ореховый Спас, У Бога прошу я за Вас: Чтоб было поменьше печалей, Чтоб горя вовек Вы не знали, Чтоб Он Вас хранил неустанно Для близких, родных и желанных, Не знали ни в чем недостатка, А жизнь была долгой и сладкой!

6 В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

7 Желаю щелкать, как орешки, Все испытания судьбы. Желаю в ежедневной спешке Не забывать свои мечты. Желаю урожай богатый Собрать из добрых своих дел, Улыбок, дружеских объятий, Ведь Спас Ореховый приспел.

8 Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

9 Праздник духовный и святой настал, С ним тебя искренне я поздравляю, Желаю добра, гармонии, благ, Пусть сердце не знает печали. Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло, Достаток, мир, конечно же, счастье, Пусть жизнью правит добро, И отойдут подальше ненастья!