Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
Сегодня большой праздник — Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!
Пусть в светлый праздник Хлебный Спас
Царит покой в душе у вас.
По счету он последний, третий,
Природа-матушка в расцвете.
Желаю я и вам богатства,
Не возникает пусть препятствий,
Чтоб ангелы покой хранили,
И окружало изобилье!
Чтоб урожай ваш щедрым был,
А друг недобрый Вас забыл.
Вам не болеть и не страдать,
Пусть окружает благодать!
Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Праздник духовный и святой настал,
С ним тебя искренне я поздравляю,
Желаю добра, гармонии, благ,
Пусть сердце не знает печали.
Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,
Достаток, мир, конечно же, счастье,
Пусть жизнью правит добро,
И отойдут подальше ненастья!
На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.