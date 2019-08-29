Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки

Празднуем сегодня мы орехов спас,
Будет все прекрасно, милые, у нас!
Соберем орехи, отнесем их в храм,
Освятим, чтоб было счастье в жизни нам!
Закрома пусть будут полные всегда,
Не страшна нам, людям, будет пусть беда!
Бог нас защищает, и от зла хранит,
В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!
Еще тепло, но осень у порога,
И спас ореховый пришел.
Мы в храме будем славить бога,
И, чтоб к молитвам снизошел,
Просить его сегодня будем,
И от души благодарить,
За то, что хлеб дает насущный,
И всех нас учит жизнь любить!
Ореховый спас. Тепло и спокойно,
И полнится счастьем душа!
Ореховый спас мы встретим достойно!
Мы в церковь пойдем не спеша,
На службе побудем. Пусть будут отрадой
Молитвы, что мы вознесем!
Пусть вера по жизни нам будет наградой,
Мы счастливо жизнь проживем!
Лето клонится к закату,
По ночам уже свежо,
Спас ореховый, ребята,
Мы отметим хорошо!
Посвятим орехи в храме,
И поздравит друга друг!
Благодати пожелаем
Мы сегодня всем вокруг!
Вот третий спас настал, ореховый,
И лето близится к концу.
Всех христиан хотим поздравить мы,
Ну и хвалу воздать творцу!
Спасибо господи тебе за все,
За хлеб насущный, что едим,
Храни нас бог всегда от бед любых,
Тебе мы веру сохраним!
Не заметно прокатилось лето.
В хлопотах и вот уж Третий Спас.
Подарила жаркая пора за это -
Хлеб, дары природы про запас.
Меж дубрав орешник поспевает,
В листьях желтых гроздьями висит.
Август в лес прохладой зазывает,
Щедрыми дарами одарит.
Ветер с веток листья обрывает,
В кроне дуба листьями шумит.
Пышные убранства лес теряет.
Осень лето завершить спешит.
Георгины склонились у паперти,
Словно молятся молча за нас,
Россыпь темных орехов на скатерти…
Вот и третий – ореховый, Спас…
Тихо осень ступает хозяйкою,
Скоро скроется лето из глаз.
И последние ласточки стайкою
Улетают – ореховый Спас…
По утрам над кустами болотными
Вьют туманы белесый атлас…
Облака над крестами полотнами –
Полотняный ореховый Спас…
Преклоняем колени, как водится.
Не остави, Пречистая, нас!
Спит в мерцанье свечей Богородица –
Тихий третий – ореховый, Спас…
Спас ореховый, Спас холщовый…
Праздник хлеба и бабьего лета.
Был рассвет вчера васильковый,
А сегодня - сапфирного цвета…
Лик Спасителя обретая,
Обретает душа покой.
Русь отчаянная, святая,
О любви мне негромко спой.
Все закончится скоро… Осень,
Не стыдясь своих слез и слов,
Ожидания лета оземь
Бросит, как дожди на Покров…
Спас ореховый, Спас мой хлебный,
Отпуская птиц в дальнюю даль,
Благодарственные молебны
Закажи, я прошу, чтоб печаль
Не карябала сердце тревогой
И заброшенною дорогой…
Тепло орехового спаса
Уже не повод - только факт
И выдохлась, как лимонад
Мечта до следущего раза.
Я зачерпну в ладонь воды
И в блеске падающих капель
Увижу след медвежьей лапы
И над избушкой сизый дым.
Услышу свист бурундука
И шелест падающей шишки.
И закачается над крышей
Почти осенняя тайга.
Нет, что – то в жизни не сошлось,
Тоской наполнены стаканы ….
И пьет из озера туманы
Со мною вместе старый лось.
Сегодня уж точно созрели орехи,
А значит, дождались мы время успеха,
И только хорошее ждет впереди
На жизни извилистом нашем пути!
Останутся горькие дни за спиной,
Нас ждет красота, доброта и покой!
Веселого праздника радостный смех
Подарит нам Спаса созревший орех!
В третий Спас, Хлебный Спас,
Поздравленья шлем от нас.
Мы хотим Вам пожелать,
В жизни горя, бед не знать.
С Божьей помощью Вам жить,
Добрым человеком слыть.
Не болеть, не огорчаться,
Почаще искренне смеяться.
Третий Спас
Всем орехов припас.
Ешьте хлеб, пейте квас,
Угощайте и нас.
Лето близится к концу,
Но грустить нам не к лицу.
Мы отпразднуем сейчас
Православный Хлебный Спас!
Стол накроем, напечем,
Каждый будет увлечен.
Мы друг другу пожелаем
Чтобы год был урожаен.
Поздравление от нас,
В светлый праздник Хлебный Спас.
Хлеб пеки, рисуй картины,
Собирай орех с лещины.
Бога попроси о том,
Что бы счастья дал в твой дом.
Если все успеешь враз,
Будешь пить зимою квас.
Постарайся побыстрей,
До отлета журавлей.
Прекрасный праздник, славный пир
Нам щедро дарит Божий мир,
На Спас наш хлеб — всего вкусней,
Душа и чище и добрей!
Пусть солнце лучик дарит Вам —
Благословение хлебам.
Ты, Третий Спас, нам помоги
Испечь на славу пироги!
Ворвался сегодня "Ореховый Спас",
Пусть будет все чудно в доме у вас!
Пусть будет орехов много,
Не видайте беды у порога.
Много вам хлеба
И дарований с неба.
Больше солнца ясного,
Меньше смерча ненастного.
Да будет свет в вашем доме
И спас на ладони!
В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
Поздравления примите от нас
В праздник светлый — Ореховый Спас.
С урожая нового хлебов мы испечём,
Из лесу орехов спелых принесём.
На столе на праздничном пенится квас —
Ешьте, пейте, угощайте и нас!
Останутся беды пускай позади,
Всё только хорошее ждёт впереди.
Год пусть будет для вас урожаен,
Здоровья, успехов вам, счастья желаем!
Сегодня праздник постучался в двери наши.
Он не один, он к нам с подарками пришел.
Румяный хлеб сегодня девиц краше
И урожай в ваш дом свой путь нашел.
Желаю всем сегодня быть добрее,
Любовью пусть всегда полнится дом.
И станет ваша жизнь ещё светлее,
Всех с Третьим Спасом — светлым днём!
Ну вот, наконец-то созрели орехи,
И значит пришло наше время успеха,
Нас только прекрасное ждёт впереди,
На этом нелёгком по жизни пути,
Оставим все беды и зло за спиной,
Нас ждёт доброта, красота и покой,
И пусть вокруг будет лишь радостный смех,
Который подарит нам спелый Орех.
Сегодня уж точно созрели орехи,
А значит, дождались мы время успеха,
И только хорошее ждет впереди
На жизни извилистом нашем пути!
Останутся горькие дни за спиной,
Нас ждет красота, доброта и покой!
Веселого праздника радостный смех
Подарит нам Спаса созревший орех!