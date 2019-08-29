Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки

1 Празднуем сегодня мы орехов спас, Будет все прекрасно, милые, у нас! Соберем орехи, отнесем их в храм, Освятим, чтоб было счастье в жизни нам! Закрома пусть будут полные всегда, Не страшна нам, людям, будет пусть беда! Бог нас защищает, и от зла хранит, В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!

2 Еще тепло, но осень у порога, И спас ореховый пришел. Мы в храме будем славить бога, И, чтоб к молитвам снизошел, Просить его сегодня будем, И от души благодарить, За то, что хлеб дает насущный, И всех нас учит жизнь любить!

3 Ореховый спас. Тепло и спокойно, И полнится счастьем душа! Ореховый спас мы встретим достойно! Мы в церковь пойдем не спеша, На службе побудем. Пусть будут отрадой Молитвы, что мы вознесем! Пусть вера по жизни нам будет наградой, Мы счастливо жизнь проживем!

4 Лето клонится к закату, По ночам уже свежо, Спас ореховый, ребята, Мы отметим хорошо! Посвятим орехи в храме, И поздравит друга друг! Благодати пожелаем Мы сегодня всем вокруг!

5 Вот третий спас настал, ореховый, И лето близится к концу. Всех христиан хотим поздравить мы, Ну и хвалу воздать творцу! Спасибо господи тебе за все, За хлеб насущный, что едим, Храни нас бог всегда от бед любых, Тебе мы веру сохраним!

6 Не заметно прокатилось лето. В хлопотах и вот уж Третий Спас. Подарила жаркая пора за это - Хлеб, дары природы про запас. Меж дубрав орешник поспевает, В листьях желтых гроздьями висит. Август в лес прохладой зазывает, Щедрыми дарами одарит. Ветер с веток листья обрывает, В кроне дуба листьями шумит. Пышные убранства лес теряет. Осень лето завершить спешит.

7 Георгины склонились у паперти, Словно молятся молча за нас, Россыпь темных орехов на скатерти… Вот и третий – ореховый, Спас… Тихо осень ступает хозяйкою, Скоро скроется лето из глаз. И последние ласточки стайкою Улетают – ореховый Спас… По утрам над кустами болотными Вьют туманы белесый атлас… Облака над крестами полотнами – Полотняный ореховый Спас… Преклоняем колени, как водится. Не остави, Пречистая, нас! Спит в мерцанье свечей Богородица – Тихий третий – ореховый, Спас…

8 Спас ореховый, Спас холщовый… Праздник хлеба и бабьего лета. Был рассвет вчера васильковый, А сегодня - сапфирного цвета… Лик Спасителя обретая, Обретает душа покой. Русь отчаянная, святая, О любви мне негромко спой. Все закончится скоро… Осень, Не стыдясь своих слез и слов, Ожидания лета оземь Бросит, как дожди на Покров… Спас ореховый, Спас мой хлебный, Отпуская птиц в дальнюю даль, Благодарственные молебны Закажи, я прошу, чтоб печаль Не карябала сердце тревогой И заброшенною дорогой…

9 Тепло орехового спаса Уже не повод - только факт И выдохлась, как лимонад Мечта до следущего раза. Я зачерпну в ладонь воды И в блеске падающих капель Увижу след медвежьей лапы И над избушкой сизый дым. Услышу свист бурундука И шелест падающей шишки. И закачается над крышей Почти осенняя тайга. Нет, что – то в жизни не сошлось, Тоской наполнены стаканы …. И пьет из озера туманы Со мною вместе старый лось.

10 Сегодня уж точно созрели орехи, А значит, дождались мы время успеха, И только хорошее ждет впереди На жизни извилистом нашем пути! Останутся горькие дни за спиной, Нас ждет красота, доброта и покой! Веселого праздника радостный смех Подарит нам Спаса созревший орех!

11 В третий Спас, Хлебный Спас, Поздравленья шлем от нас. Мы хотим Вам пожелать, В жизни горя, бед не знать. С Божьей помощью Вам жить, Добрым человеком слыть. Не болеть, не огорчаться, Почаще искренне смеяться.

12 Третий Спас Всем орехов припас. Ешьте хлеб, пейте квас, Угощайте и нас. Лето близится к концу, Но грустить нам не к лицу. Мы отпразднуем сейчас Православный Хлебный Спас! Стол накроем, напечем, Каждый будет увлечен. Мы друг другу пожелаем Чтобы год был урожаен. Поздравление от нас, В светлый праздник Хлебный Спас. Хлеб пеки, рисуй картины, Собирай орех с лещины. Бога попроси о том, Что бы счастья дал в твой дом. Если все успеешь враз, Будешь пить зимою квас. Постарайся побыстрей, До отлета журавлей.

13 Прекрасный праздник, славный пир Нам щедро дарит Божий мир, На Спас наш хлеб — всего вкусней, Душа и чище и добрей! Пусть солнце лучик дарит Вам — Благословение хлебам. Ты, Третий Спас, нам помоги Испечь на славу пироги!

14 Ворвался сегодня "Ореховый Спас", Пусть будет все чудно в доме у вас! Пусть будет орехов много, Не видайте беды у порога. Много вам хлеба И дарований с неба. Больше солнца ясного, Меньше смерча ненастного. Да будет свет в вашем доме И спас на ладони!

15 В этот светлый праздник, в Ореховый спас, Поздравить хотим от всей души Вас! Желаем здоровья Вам, большого достатка, Успехов во всём, любви без остатка! Путь солнце Вам всегда ярко светит И будете Вы всех счастливей на свете!

16 Поздравления примите от нас В праздник светлый — Ореховый Спас. С урожая нового хлебов мы испечём, Из лесу орехов спелых принесём. На столе на праздничном пенится квас — Ешьте, пейте, угощайте и нас! Останутся беды пускай позади, Всё только хорошее ждёт впереди. Год пусть будет для вас урожаен, Здоровья, успехов вам, счастья желаем!

17 Сегодня праздник постучался в двери наши. Он не один, он к нам с подарками пришел. Румяный хлеб сегодня девиц краше И урожай в ваш дом свой путь нашел. Желаю всем сегодня быть добрее, Любовью пусть всегда полнится дом. И станет ваша жизнь ещё светлее, Всех с Третьим Спасом — светлым днём!

18 Ну вот, наконец-то созрели орехи, И значит пришло наше время успеха, Нас только прекрасное ждёт впереди, На этом нелёгком по жизни пути, Оставим все беды и зло за спиной, Нас ждёт доброта, красота и покой, И пусть вокруг будет лишь радостный смех, Который подарит нам спелый Орех.