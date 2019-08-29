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Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки

Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки
10:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и открытках.

  • 1

    Празднуем сегодня мы орехов спас,

    Будет все прекрасно, милые, у нас!

    Соберем орехи, отнесем их в храм,

    Освятим, чтоб было счастье в жизни нам!

    Закрома пусть будут полные всегда,

    Не страшна нам, людям, будет пусть беда!

    Бог нас защищает, и от зла хранит,

    В сердце нашем вера, пусть огоньком горит!

  • 2

    Еще тепло, но осень у порога,

    И спас ореховый пришел.

    Мы в храме будем славить бога,

    И, чтоб к молитвам снизошел,

    Просить его сегодня будем,

    И от души благодарить,

    За то, что хлеб дает насущный,

    И всех нас учит жизнь любить!

  • 3

    Ореховый спас. Тепло и спокойно,

    И полнится счастьем душа!

    Ореховый спас мы встретим достойно!

    Мы в церковь пойдем не спеша,

    На службе побудем. Пусть будут отрадой

    Молитвы, что мы вознесем!

    Пусть вера по жизни нам будет наградой,

    Мы счастливо жизнь проживем!

  • 4

    Лето клонится к закату,

    По ночам уже свежо,

    Спас ореховый, ребята,

    Мы отметим хорошо!

    Посвятим орехи в храме,

    И поздравит друга друг!

    Благодати пожелаем

    Мы сегодня всем вокруг!

  • 5

    Вот третий спас настал, ореховый,

    И лето близится к концу.

    Всех христиан хотим поздравить мы,

    Ну и хвалу воздать творцу!

    Спасибо господи тебе за все,

    За хлеб насущный, что едим,

    Храни нас бог всегда от бед любых,

    Тебе мы веру сохраним!

  • 6

    Не заметно прокатилось лето.

    В хлопотах и вот уж Третий Спас.

    Подарила жаркая пора за это -

    Хлеб, дары природы про запас.

    Меж дубрав орешник поспевает,

    В листьях желтых гроздьями висит.

    Август в лес прохладой зазывает,

    Щедрыми дарами одарит.

    Ветер с веток листья обрывает,

    В кроне дуба листьями шумит.

    Пышные убранства лес теряет.

    Осень лето завершить спешит.

  • 7

    Георгины склонились у паперти,

    Словно молятся молча за нас,

    Россыпь темных орехов на скатерти…

    Вот и третий – ореховый, Спас…

    Тихо осень ступает хозяйкою,

    Скоро скроется лето из глаз.

    И последние ласточки стайкою

    Улетают – ореховый Спас…

    По утрам над кустами болотными

    Вьют туманы белесый атлас…

    Облака над крестами полотнами –

    Полотняный ореховый Спас…

    Преклоняем колени, как водится.

    Не остави, Пречистая, нас!

    Спит в мерцанье свечей Богородица –

    Тихий третий – ореховый, Спас…

  • 8

    Спас ореховый, Спас холщовый…

    Праздник хлеба и бабьего лета.

    Был рассвет вчера васильковый,

    А сегодня - сапфирного цвета…

    Лик Спасителя обретая,

    Обретает душа покой.

    Русь отчаянная, святая,

    О любви мне негромко спой.

    Все закончится скоро… Осень,

    Не стыдясь своих слез и слов,

    Ожидания лета оземь

    Бросит, как дожди на Покров…

    Спас ореховый, Спас мой хлебный,

    Отпуская птиц в дальнюю даль,

    Благодарственные молебны

    Закажи, я прошу, чтоб печаль

    Не карябала сердце тревогой

    И заброшенною дорогой…

  • 9

    Тепло орехового спаса

    Уже не повод - только факт

    И выдохлась, как лимонад

    Мечта до следущего раза.

    Я зачерпну в ладонь воды

    И в блеске падающих капель

    Увижу след медвежьей лапы

    И над избушкой сизый дым.

    Услышу свист бурундука

    И шелест падающей шишки.

    И закачается над крышей

    Почти осенняя тайга.

    Нет, что – то в жизни не сошлось,

    Тоской наполнены стаканы ….

    И пьет из озера туманы

    Со мною вместе старый лось.

  • 10

    Сегодня уж точно созрели орехи,

    А значит, дождались мы время успеха,

    И только хорошее ждет впереди

    На жизни извилистом нашем пути!

    Останутся горькие дни за спиной,

    Нас ждет красота, доброта и покой!

    Веселого праздника радостный смех

    Подарит нам Спаса созревший орех!

  • 11

    В третий Спас, Хлебный Спас,

    Поздравленья шлем от нас.

    Мы хотим Вам пожелать,

    В жизни горя, бед не знать.

    С Божьей помощью Вам жить,

    Добрым человеком слыть.

    Не болеть, не огорчаться,

    Почаще искренне смеяться.

  • 12

    Третий Спас

    Всем орехов припас.

    Ешьте хлеб, пейте квас,

    Угощайте и нас.

    Лето близится к концу,

    Но грустить нам не к лицу.

    Мы отпразднуем сейчас

    Православный Хлебный Спас!

    Стол накроем, напечем,

    Каждый будет увлечен.

    Мы друг другу пожелаем

    Чтобы год был урожаен.

    Поздравление от нас,

    В светлый праздник Хлебный Спас.

    Хлеб пеки, рисуй картины,

    Собирай орех с лещины.

    Бога попроси о том,

    Что бы счастья дал в твой дом.

    Если все успеешь враз,

    Будешь пить зимою квас.

    Постарайся побыстрей,

    До отлета журавлей.

  • 13

    Прекрасный праздник, славный пир

    Нам щедро дарит Божий мир,

    На Спас наш хлеб — всего вкусней,

    Душа и чище и добрей!

    Пусть солнце лучик дарит Вам —

    Благословение хлебам.

    Ты, Третий Спас, нам помоги

    Испечь на славу пироги!

  • 14

    Ворвался сегодня "Ореховый Спас",

    Пусть будет все чудно в доме у вас!

    Пусть будет орехов много,

    Не видайте беды у порога.

    Много вам хлеба

    И дарований с неба.

    Больше солнца ясного,

    Меньше смерча ненастного.

    Да будет свет в вашем доме

    И спас на ладони!

  • 15

    В этот светлый праздник, в Ореховый спас,

    Поздравить хотим от всей души Вас!

    Желаем здоровья Вам, большого достатка,

    Успехов во всём, любви без остатка!

    Путь солнце Вам всегда ярко светит

    И будете Вы всех счастливей на свете!

  • 16

    Поздравления примите от нас

    В праздник светлый — Ореховый Спас.

    С урожая нового хлебов мы испечём,

    Из лесу орехов спелых принесём.

    На столе на праздничном пенится квас —

    Ешьте, пейте, угощайте и нас!

    Останутся беды пускай позади,

    Всё только хорошее ждёт впереди.

    Год пусть будет для вас урожаен,

    Здоровья, успехов вам, счастья желаем!

  • 17

    Сегодня праздник постучался в двери наши.

    Он не один, он к нам с подарками пришел.

    Румяный хлеб сегодня девиц краше

    И урожай в ваш дом свой путь нашел.

    Желаю всем сегодня быть добрее,

    Любовью пусть всегда полнится дом.

    И станет ваша жизнь ещё светлее,

    Всех с Третьим Спасом — светлым днём!

  • 18

    Ну вот, наконец-то созрели орехи,

    И значит пришло наше время успеха,

    Нас только прекрасное ждёт впереди,

    На этом нелёгком по жизни пути,

    Оставим все беды и зло за спиной,

    Нас ждёт доброта, красота и покой,

    И пусть вокруг будет лишь радостный смех,

    Который подарит нам спелый Орех.

  • 19

    Сегодня уж точно созрели орехи,

    А значит, дождались мы время успеха,

    И только хорошее ждет впереди

    На жизни извилистом нашем пути!

    Останутся горькие дни за спиной,

    Нас ждет красота, доброта и покой!

    Веселого праздника радостный смех

    Подарит нам Спаса созревший орех!

Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас

Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

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