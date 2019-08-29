Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе

Горіховий Спас - свято всіх православних християн. У цей святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Зі святом вас!
Всі християни православні
Зустрічають Третій Спас,
Адже Спас Нерукотворний
Це важливе святом в нас.
З нової пшениці
Хліб ми вам спечемо,
І горіхів з лісу
Ми вам принесемо.
Всіх ми привітаєм
В цей святковий час
І смачну вечерю
Приготуєм враз.
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає успіх.
Нехай у вашому домі хліб не кінчається,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ на своєму місці!
Вітаю вас з Горіховим Спасом. Бажаю в це свято великого щастя і здоров'я вам і всій вашій родині, нехай підуть геть погані думки, а в душі нехай завжди буде мир і спокій. З Горіховим Спасом вас!
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний свято – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.
І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.
Нехай дороги все тільки прямі ведуть,
А друзі й улюблені не зрадять!
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
Непомітно пройшло літо
В клопотах, і ось вже Третій Спас.
Подарувала спекотна пора за це –
Хліб, дарунки природи про запас.
Між дібров ліщина встигає,
У листі жовтих гронами висить.
Серпень в ліс прохолодою закликає,
Щедрими дарами обдарує.
Вітер з гілок листя обриває,
В кроні дуба шумить листям.
Пишне оздоблення ліс втрачає.
Осінь літо завершити поспішає.
Сьогодні в церкві б'ють дзвони, працівники полів йдуть на заслужений відпочинок, в будинку пахне свіжим хлібом, а на ярмарках продають полотна. Зустрічайте Спас Горіховий з веселощами і теплом. Поспішаємо всіх привітати з цим великим святом. Бажаємо, щоб у будинку у кожної людини панувала любов, взаєморозуміння, повага і турбота один про одного. Будьте щасливі!