Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе

1 Горіховий Спас - свято всіх православних християн. У цей святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Зі святом вас!

2 Всі християни православні Зустрічають Третій Спас, Адже Спас Нерукотворний Це важливе святом в нас. З нової пшениці Хліб ми вам спечемо, І горіхів з лісу Ми вам принесемо. Всіх ми привітаєм В цей святковий час І смачну вечерю Приготуєм враз.

3 Хлібний Спас – це свято для всіх! Тож нехай вас радість чекає успіх. Нехай у вашому домі хліб не кінчається, Все тільки приємне в житті трапляється, Завжди лише чекають радісні вісті, І кожна річ на своєму місці!

4 Вітаю вас з Горіховим Спасом. Бажаю в це свято великого щастя і здоров'я вам і всій вашій родині, нехай підуть геть погані думки, а в душі нехай завжди буде мир і спокій. З Горіховим Спасом вас!

5 Абсолютного щастя бажаю для вас У цей священний свято – горіховий Спас! Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім. І бажаю, щоб вам не довелося сумувати. Нехай дороги все тільки прямі ведуть, А друзі й улюблені не зрадять!

6 Нехай цей Горіховий Спас Буде радісним для вас! Найщедрішим і щасливим. Зробить хай життя красивим. Нехай здоров'я не підводить, А зло ніколи хай не шкодить!

7 З Третім Спасом вітаємо, Родинного тепла бажаємо. Нехай буде ясна погода Для вас в будь-яку пору року. Здоров'я вас хай не підводить, І щастя часто в хату заходить!

8 У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

9 Зі Спасом Хлібним я вас вітаю! Любові достатку в домі бажаю! Бажаю, щоб сонце завжди вам світило І щоб вам щастя на сто років вистачило!

10 Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.