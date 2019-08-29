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Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы
Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы

Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе

Смотрите фото (14)
Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе
12:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Красивые поздравления в прозе и стихах с Ореховым (или Третьим) Спасом на украинском языке.

  • 1

    Горіховий Спас - свято всіх православних християн. У цей святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Зі святом вас!

  • 2

    Всі християни православні

    Зустрічають Третій Спас,

    Адже Спас Нерукотворний

    Це важливе святом в нас.

    З нової пшениці

    Хліб ми вам спечемо,

    І горіхів з лісу

    Ми вам принесемо.

    Всіх ми привітаєм

    В цей святковий час

    І смачну вечерю

    Приготуєм враз.

  • 3

    Хлібний Спас – це свято для всіх!

    Тож нехай вас радість чекає успіх.

    Нехай у вашому домі хліб не кінчається,

    Все тільки приємне в житті трапляється,

    Завжди лише чекають радісні вісті,

    І кожна річ на своєму місці!

  • 4

    Вітаю вас з Горіховим Спасом. Бажаю в це свято великого щастя і здоров'я вам і всій вашій родині, нехай підуть геть погані думки, а в душі нехай завжди буде мир і спокій. З Горіховим Спасом вас!

  • 5

    Абсолютного щастя бажаю для вас

    У цей священний свято – горіховий Спас!

    Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.

    І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.

    Нехай дороги все тільки прямі ведуть,

    А друзі й улюблені не зрадять!

  • 6

    Нехай цей Горіховий Спас

    Буде радісним для вас!

    Найщедрішим і щасливим.

    Зробить хай життя красивим.

    Нехай здоров'я не підводить,

    А зло ніколи хай не шкодить!

  • 7

    З Третім Спасом вітаємо,

    Родинного тепла бажаємо.

    Нехай буде ясна погода

    Для вас в будь-яку пору року.

    Здоров'я вас хай не підводить,

    І щастя часто в хату заходить!

  • 8

    У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

  • 9

    Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!

    Любові достатку в домі бажаю!

    Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

    І щоб вам щастя на сто років вистачило!

  • 10

    Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

  • 11

    З нової пшениці ми хліб спечемо,

    З ближнього лісу з собою принесемо

    Стиглих горіхів повні жмені,

    Гей, збирайтеся до свята, гості!

    На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

    З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

    Непомітно пройшло літо

    В клопотах, і ось вже Третій Спас.

    Подарувала спекотна пора за це –

    Хліб, дарунки природи про запас.

    Між дібров ліщина встигає,

    У листі жовтих гронами висить.

    Серпень в ліс прохолодою закликає,

    Щедрими дарами обдарує.

    Вітер з гілок листя обриває,

    В кроні дуба шумить листям.

    Пишне оздоблення ліс втрачає.

    Осінь літо завершити поспішає.

    Сьогодні в церкві б'ють дзвони, працівники полів йдуть на заслужений відпочинок, в будинку пахне свіжим хлібом, а на ярмарках продають полотна. Зустрічайте Спас Горіховий з веселощами і теплом. Поспішаємо всіх привітати з цим великим святом. Бажаємо, щоб у будинку у кожної людини панувала любов, взаєморозуміння, повага і турбота один про одного. Будьте щасливі!

Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас

Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки

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