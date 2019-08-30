Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа

Новости Украины:В пятницу, 30 августа, воздух прогреется до +31 градуса, местами осадки.

В Украине в пятницу, 30 августа, до 29° тепла , местами ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32, сильные дожди

Львов – +29...+31, сильные дожди

Ивано-Франковск – +29...+31, сильные дожди

Тернополь – +28...+30, сильные дожди

Черновцы – +30...+32, солнечно, без осадков

Хмельницкий – +29...+31, солнечно, без осадков

Луцк – +28...+30, сильные дожди

Ровно – +29...+31, дожди

Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков

Винница – +27...+29, солнечно, без осадков

Одесса – +26...+29, солнечно, без осадков

Николаев – +27...+29, солнечно, без осадков

Херсон – +26...+28, солнечно, без осадков

Симферополь – +24...+26 солнечно, без осадков

Кропивницкий – +26...+28, солнечно, без опадов

Черкассы – +26...+28, солнечно, без опадов

Чернигов – +25...+27, солнечно, без осадков

Сумы – +24...+26, солнечно, без осадков

Полтава – +25...+27, солнечно, без осадков

Днепр – +25...+27, солнечно, без осадков

Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков

Донецк – +24...+26, солнечно без осадков

Луганск – +25...+27, солнечно, без осадков

Харьков – +24...+26, солнечно, без осадков

Киев – +26..+28, солнечно, без осадков

"30 августа небольшая облачность. Без осадков, только на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами 5-8°, на Закарпатье и побережье Черного моря 14-19°, днем 24-29° в западной части местами 30-33°", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 30 августа - 2 сентября.

В Киеве 30 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

В Киевской области в пятницу также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 30 августа

31 августа -1 сентября в Украине небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° (31 августа на севере Левобережья местами 8-10°), в западных областях и на побережье морей 14-19°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°.

Прогноз погоды на 31 августа

В Киеве и столичном регионе 31 августа -1 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.

2-3 сентября в Украине без осадков, только в западных областях 3 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, 3 августа на западе 20-25°.

В Киеве и Киевской области 2-3 сентября без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.