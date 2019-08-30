Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон

Новости Украины:30 августа Православная церковь почитает память святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция).

Происходил Мирон из знатного рода, но при этом был очень кроток, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением. Известно, что однажды местный игемон по имени Антипатр отправился в христианский храм, чтобы арестовать христиан и подвергнуть их мучениям. Его встретил Мирон и стал укорять в нечистых помыслах. Разгневанный пресвитер распорядился бросить Мирона на растерзание диким животным. Однако те святого не тронули, и пресвитер, вышедши из себя от гнева, покончил жизнь самоубийством.

Издавна принято считать, что в Миронов день начинается осень и листопад. Тепло уходит, погода портится. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

Так как день считается окончанием лета, то сегодня принято прощаться со всем дурным, что есть в жизни.

Обычно на Мирона, 30 августа, дули ветры. Однако о том, какой будет погода в этот день, крестьяне знали заранее, если обращали внимание на день Тихона и его приметы. Было у праздника и другое название – Вдовьи помочи. Было принято 30 августа помогать сиротам, вдовам и обездоленным людям. При этом, крестьяне часто помогали друг другу, выполняя какую-либо работу в поле сообща. Например, 30 августа жали хлеб, молотили снопы, удобряли почву, рубили дрова и т.д. Особенно это касалось семей, у которых не было мужчин – таким людям обычно всегда помогали в день 30 августа.

Ещё 30 августа существовал обычай сжигать на заднем дворе старые вещи, чтобы вместе с ними в огонь ушли болезни, скорби и печали. Чтобы уберечься от новых напастей делали обереги из дерева и сухой травы. Под крышей дома или скотного двора вешали поношенные лапти, чтобы никто не сглазил. Считалось, что чем больше лаптей, тем надежнее защита. Маленьких детей на пороге дома окатывали водой из ведра. Проводили этот обряд для того, чтобы защитить малышей от недугов.

Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и поминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мирона продолжали сев яровых. В народе говорили: "На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь".

Также сегодня новолуние. Это сильное время, которое очень благоприятно для исполнения желаний и привлечения богатства. Астрологи говорят, что начинается пора карьерного роста и финансового обогащения.

Народные приметы:

Туман и роса утром – к хорошей погоде.

Небо темными тучами затянулось – к продолжительному ненастью.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета – к теплу.

Иней с утра – к богатому урожаю в следующем году.

Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.

Солнце на восходе красное – к ветряной погоде.

Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.

Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.

Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки