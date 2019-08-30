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ГБР: Причина обысков в офисе "Общественного" - взятка

ГБР: Причина обысков в офисе "Общественного" - взятка
11:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В ГБР подчеркнули, что обыски происходят с соблюдением законов Украины.

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в рамках расследования о получении взятки.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможных противоправных действий служебных лиц ПАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

В ГБР также подчеркнули, что обыски проводятся с соблюдением требований Уголовного процессуального кодекса и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

Ранее информацию об обысках в НОТУ подтвердили в СБУ.

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В то же время, директор по связям с общественностью и СМИ Национальной общественной телерадиокомпании Украины Виктория Сидоренко подтвердила корреспонденту агентства, что в главный офис UA: Суспільне мовлення, телецентра “Олівець”, пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

СБУ проводит обыски в офисе "Общественного"

"Также около семи часов утра с обыском пришли и в квартиру председателя правления UA: Суспільне мовлення Зураба Аласании, и в дома нескольких других работников вещателя. Сейчас нам не известны основания для таких следственных действий", - отметила Сидоренко.

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СБУ, ГБР, НОТУ, Обыски.
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