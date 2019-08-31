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Задержаны мошенники, которые представлялись чиновниками ОП - ГБР

Задержаны мошенники, которые представлялись чиновниками ОП - ГБР
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР задержало мошенников, требовавших полмиллиона долларов за руководящую должность в "Укроборонпроме".

В Киеве задержаны четыре мошенника, которые представлялись доверенными лицами президента Украины и требовали $570 тыс от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере $250 тыс. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса gрезидента Украины", - отмечено в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

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Квалификация: мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее о задержании двух мошенников сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

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Мошенники, Задержание, Укроборонпром, ГБР, ОП.
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