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Разумков: Иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум

Разумков: Иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в вопросе о возвращении пленных из РФ, не должно быть пиара.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что в теме обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не должно быть пиара.

Об этом спикер сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли он какую-то информацию об обмене.

"Пока я не готов это комментировать. Я думаю, что эта информация должна выйти, все же, от Офиса президента. Потому что они прилагали главные усилия к этому процессу.

И я всегда говорил и повторяю: здесь нет места пиара ... Иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев ребят дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а затем разводили руками и говорили: "Ой, простите, у нас что-то не получилось", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, 21 августа в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа появилась информация, что в "Лефортово" этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается.

Обмен пленными: список украинцев, которые могут вернуться

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - отметили в офисе.

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Украина, Москва, Политзаключенные, Обмен, Лефортово, Дмитрий Разумков.
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