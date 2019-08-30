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Пятница, 30.08.2019
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
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Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет

Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В СБУ подтвердили информацию о том, что сегодня обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится.

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Окончательной даты пока нет", - сказали в пресс-центре СБУ.

Напомним, ночью 30 августа бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, который получил гражданство Украины, сообщил о том, что 30 августа может состояться обмен пленными между Украиной и РФ. Со временем новый генеральный прокурор Украины и экс-заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка репостнул пост работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором она написала, что обмен пленными между Украиной и РФ начался.

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Как сообщалось ранее, в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.

Кроме этого, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией.

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Украина, Россия, Заключенные, Пленные, Обмен.
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