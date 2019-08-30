Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Окончательной даты пока нет", - сказали в пресс-центре СБУ.
Напомним, ночью 30 августа бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, который получил гражданство Украины, сообщил о том, что 30 августа может состояться обмен пленными между Украиной и РФ. Со временем новый генеральный прокурор Украины и экс-заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка репостнул пост работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором она написала, что обмен пленными между Украиной и РФ начался.
Как сообщалось ранее, в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.
Кроме этого, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией.