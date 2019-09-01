Подозреваемого в пытках "евромайдановцев" отпустили на свободу

Новости Украины:Днепровский суд Киева оправдал экс- "беркутовца" Андрея Хандрыкина, с чем очень не согласна прокуратура.

Прокуратура обжалует решение Днепровского райсуда Киева, оправдавшего экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, обвиняемого в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение.

У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрыкина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц.

Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Андрей Хандрыкин является работником харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще два бывших сотрудника "Беркута": Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельное – и приостановили.

Хандрыкин является единственным обвиняемым по делу. Дебаты по делу о пытках двух активистов начались в суде еще 4 апреля. Обвинение просило лишить Хандрыкина свободы на 8 лет.

По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое силовиков избили и задержали 23-летнего Владислава Цылицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими вылезли на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

Цылицкий получил сотрясение мозга, гематомы, ему выбили челюсть и сломали нос. Он вспоминал, что "били и ловили всех", а под стражей держали, "чтобы шантажировать других людей". Владислава тогда обвинили в сопротивлении правоохранителям, организации несанкционированного митинга и государственной измене.

20 января 2014 года сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут" позволили применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие к митингующим.

Кроме задержаний и применения силы к протестующим и журналистам, в тот день милиция раздела и обстреляла двух мужчин вблизи места протестов.