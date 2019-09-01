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Прокуратура обжалует решение суда освободить экс-беркутовца

Прокуратура обжалует решение суда освободить экс-беркутовца
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сторона обвинения обратится с апелляцией и надеется на профессиональною коллегию судей.

Прокуратура обжалует решение суда, вынесшего оправдательный приговор бывшему "беркутовцу" Андрею Хандрикыну, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Евромайдана.

Как сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, сторона обвинения "категорически не согласна с объявленным судом приговором Хандрыкин".

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение", - отметил он.

По словам Смирнова, судья вышла за пределы процессуальной "роли арбитра", когда не предоставила стороне обвинения права на реплику во время судебных прений по делу.

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"У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрыкина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время прений. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - отметил он.

"Наша группа прокуроров имеет очень четкую правовую позицию по этому делу и доводы вины, в частности Хандрыкина, в совершении преступления. Замечаю, решение суда первой инстанции - это только первый этап в деле", - добавил прокурор.

Как сообщалось ранее, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Революции достоинства в 2014 году. Приговор объявила судья Оксана Бирса.

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По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Владислав Мастега и Артем Войлоков избили и задержали 23-летнего Владислава Цилыцкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими взобрались на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

По информации "Громадського", Хандрыкин является действующим сотрудником харьковской полиции.

Мастега и Войлоков после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производства по ним выделили в отдельные и приостановили.

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Беркут, Суд, Евромайдан, Андрей Хандрикын.
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