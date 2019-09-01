Прокуратура обжалует решение суда освободить экс-беркутовца

Новости Украины:Сторона обвинения обратится с апелляцией и надеется на профессиональною коллегию судей.

Прокуратура обжалует решение суда, вынесшего оправдательный приговор бывшему "беркутовцу" Андрею Хандрикыну, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Евромайдана.

Как сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, сторона обвинения "категорически не согласна с объявленным судом приговором Хандрыкин".

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение", - отметил он.

По словам Смирнова, судья вышла за пределы процессуальной "роли арбитра", когда не предоставила стороне обвинения права на реплику во время судебных прений по делу.

"У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрыкина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время прений. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - отметил он.

"Наша группа прокуроров имеет очень четкую правовую позицию по этому делу и доводы вины, в частности Хандрыкина, в совершении преступления. Замечаю, решение суда первой инстанции - это только первый этап в деле", - добавил прокурор.

Как сообщалось ранее, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал бывшего "беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках двух активистов Революции достоинства в 2014 году. Приговор объявила судья Оксана Бирса.

По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Владислав Мастега и Артем Войлоков избили и задержали 23-летнего Владислава Цилыцкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими взобрались на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

По информации "Громадського", Хандрыкин является действующим сотрудником харьковской полиции.

Мастега и Войлоков после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производства по ним выделили в отдельные и приостановили.