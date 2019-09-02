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Осень подождет: в Украине 2-3 сентября до +32° тепла

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Осень подождет: в Украине 2-3 сентября до +32° тепла
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Несмотря на начало календарной осени в Украине сохраняется теплая летняя погода.

В Украине в понедельник, 2 сентября, преимущественно без осадков, кратковременные дожди прогнозируют лишь в западных областях, температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях местами 8-11°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

Приметы и обряды на 2 сентября - Самойлин день

В Киеве и области 2 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура ночью 15-17°, днем 28-30°, в Киевской области ночью 12-17°, днем 27-32°.

Прогноз погоды на понедельник, 2 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +29...+31, дождь, гроза
  • Львов – +29...+31, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +29...+31, дождь, гроза
  • Тернополь – +29...+31, переменная облачность
  • Черновцы – +29...+31, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +29...+31, переменная облачность
  • Луцк – +28...+30, дождь, гроза
  • Ровно – +28...+30, дождь, гроза
  • Житомир – +29...+31, переменная облачность
  • Винница – +28...+30, переменная облачность
  • Одесса – +28...+30, переменная облачность
  • Николаев – +30...+32, переменная облачность
  • Херсон – +30...+32, переменная облачность
  • Симферополь – +28...+30 переменная облачность
  • Кропивницкий – +29...+31, переменная облачность
  • Черкассы – +28...+30, переменная облачность
  • Чернигов – +27...+29, переменная облачность
  • Сумы – +27...+29, переменная облачность
  • Полтава – +29...+31, переменная облачность
  • Днепр – +29...+31, переменная облачность
  • Запорожье – +29...+31, переменная облачность
  • Донецк – +26...+28, переменная облачность
  • Луганск – +25...+28, переменная облачность
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность
  • Киев – +28..+30, переменная облачность

Прогноз погоды на 2 сентября

Согласно прогнозу, 3 сентября, в западных, северных и Винницкой областях, 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, в восточной части, 3 сентября и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на 3 сентября

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, 4 сентября в западных, северных и Винницкой областях 10-15°; днем 26-31°, в западных, 4 сентября и в северных, Винницкой и Черкасской областях 20-25°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на понедельник, второе сентября сухую малооблачную погоду практически на всей территории Украины.

"В понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве - локальный дождь, гроза.

Знаменательные события в истории: 2 сентября 2019 года

Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, + 28 + 32 градуса.

Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, + 12 + 17 градусов.

В Киеве погода наиболее благоприятной будет для мам школьников, все условия для красивых легких платьев, загадочных темных очков и светлого замшевой обуви или стильных белых кед: сухо, солнечно, тепло. Уже днем максимально близко +30 градусов", - написала синоптик в Facebook.

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Погода, Укргидрометцентр, Синоптики, Прогноз погоды.
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