Именины (День Ангела) Виктора: значение имени и поздравления

Новости Украины:Уменьшительно-ласкательные обращения Вита и Тора также являются самостоятельными именами.

Имя Виктор в переводе с латинского языка означает "победитель". От слова "victor" произошло несколько римских когноменов (например, Victorinus, Victorianus). От них также были образованы родственные имена. Это женские имена Виктория и Викторина, а также мужское имя Викторин. Многие из них впоследствии вошли в православные и католические святцы.

В детстве Виктора привлекают приключения и авантюры. Он способен отправиться с лучшим другим в поход сразу же после принятия решения действовать, даже не собрав всего необходимого. Но со временем он станет более реалистично смотреть на окружающий мир, хотя тяга к приключениям и всему новому у него останется навсегда. Виктор обладает такими качествами как терпение, неторопливость, способность усердно выполнять трудную и монотонную работу.

Виктор незлопамятен и очень огорчается, если узнает об обмане. Он долго еще будет взывать к совести и благоразумию обидчика. А вот за своих родных и близких он будет стоять горой, предпочтя их интересы своим.

Виктор любит работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом – это не его выбор. А вот производить мебель, одежду, машины, строить дороги, дома, выращивать овощи и фрукты – это про него. Виктор не стремится быть руководителем, вряд ли первым предложит что-то новое, но всегда поддержит того, кто хочет внедрить инновацию в производство.

У Виктора сильно развито чувство долга, он хороший, но требовательный, строгий отец. Дома он незаменимый помощник, всегда поможет своей супруге, не забудет о теще и тесте.

Поздравления

Виктор — значит победитель.

Слабых всех он покровитель.

И поможет, и поддержит,

И вселит в людей надежду.

Будь здоровым, как скала,

Чтоб любовь в жизни была.

И во всех делах успеха,

Много радостного смеха!

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,

Пускай же счастье в ней живет!

Желаю только ярких дней,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

Дорогой ты наш, Витюша,

Традиции не будем рушить,

Приготовь сегодня уши,

Поздравленья будешь слушать.

Виктор, он же победитель,

Должен лучшее иметь,

ежели он сам водитель,

То на Лексусе "лететь",

Шум и вопли на работе?

Не дозволено терпеть!

Не работать чтобы в поте,

А помощника иметь.

Окруженным быть заботой,

Мамой, бабушкой, женой,

На работу чтоб с охотой.

Не меняйся, будь собой!

Виктор — славный победитель.

В жизни ты отнюдь не зритель —

Повелитель в жизни ты.

Пусть сбываются мечты!

Пусть тебе легко живется,

Пусть душа твоя смеется.

Ты люби и будь любимым,

Будь судьбой своей хранимым!

Счастлив будь всегда, во всем.

Ждет тебя родимый дом.

Мы под славный коньячок

Дарим щедрый поздравок!

Для Виктора сегодня поздравленья

И миллионы самых теплых слов,

Желаю безграничного везенья,

И чтобы как атлет ты был здоров.

Чтоб все твои мечты и пожеланья

Сбывались, не успеешь ты моргнуть,

И сквозь мосты, дороги и скитанья

Ты выбрал к счастью самый верный путь!

Принимай, Витюша, поздравленье!

Ты прекрасный, чуткий человек,

Пусть ведут к успехам лишь решенья,

Будет пусть счастливым век.

Вечерами дома ожидают

Радость и любовь пускай тебя.

Теплота пусть душу согревает,

Каждый день сбывается мечта.

С днем рождения, Виктор! Жизнь — это соревнование, потому будь победителем всегда и во всем. Будь самым успешным мужчиной во всех сферах — от работы и до любви. Желаю тебе, чтоб все эти успехи давались тебе легко и не требовали отдавать что-то за них взамен.

Дорогой Виктор, искренне тебя поздравляю и желаю крепкой силы и мудрой веры, искреннего счастья и светлой удачи, успешной деятельности и великих достижений, бравого настроения и несомненного здоровья, доброго благосостояния и всеобщего уважения.

В этот радостный денек

Позволь представить поздравок:

Всего-всего тебе желаем,

Что в слово "счастье" умещаем —

Здоровья, радости, любви,

Красивых дней, всех без печали,

чтоб горестей душа твоя не знала.

Целуем, нежно обнимаем.

Витюша! С Днюшкой поздравляем!