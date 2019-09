ОБСЕ обеспокоены обысками НОТУ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на официальной странице в Twitter выразил свою обеспокоенность в связи с обысками главного офиса Национальной общественной телерадиокомпании, которые прошли 30 августа 2019 года.

"Я обеспокоен обыском в офисе "UA: Перший", а также в домах медиаменеджеров государственной компании, в том числе Зураба Аласании", - написал Дезир в пятницу

Он призвал власти Украины воздержаться от любого давления на независимость общественного вещателя.

I am worried about today’s search at PSB @1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania. I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media.

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 30, 2019