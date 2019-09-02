ОБСЕ обеспокоены обысками НОТУ

Новости Украины:В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе "UA: Перший" и призывают воздержаться от давления на медиа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на официальной странице в Twitter выразил свою обеспокоенность в связи с обысками главного офиса Национальной общественной телерадиокомпании, которые прошли 30 августа 2019 года.

"Я обеспокоен обыском в офисе "UA: Перший", а также в домах медиаменеджеров государственной компании, в том числе Зураба Аласании", - написал Дезир в пятницу

Он призвал власти Украины воздержаться от любого давления на независимость общественного вещателя.

I am worried about today’s search at PSB @1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania. I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 30, 2019

Как сообщалось,30 августа ГБР провело обыски в офисе НОТУ и в доме у его главы в Киеве.

Аласания считает НОТУ неподотчетной ГБР, но политической подоплеки под обысками не видит.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности, о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал беларусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы шесть раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.