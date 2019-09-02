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ОБСЕ обеспокоены обысками НОТУ

ОБСЕ обеспокоены обысками НОТУ
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе "UA: Перший" и призывают воздержаться от давления на медиа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на официальной странице в Twitter выразил свою обеспокоенность в связи с обысками главного офиса Национальной общественной телерадиокомпании, которые прошли 30 августа 2019 года.

"Я обеспокоен обыском в офисе "UA: Перший", а также в домах медиаменеджеров государственной компании, в том числе Зураба Аласании", - написал Дезир в пятницу

Он призвал власти Украины воздержаться от любого давления на независимость общественного вещателя.

 

Как сообщалось,30 августа ГБР провело обыски в офисе НОТУ и в доме у его главы в Киеве.

Аласания считает НОТУ неподотчетной ГБР, но политической подоплеки под обысками не видит.

ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности, о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал беларусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы шесть раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

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ОБСЕ, ГБР, НОТУ, Андрей Богдан, Арлем Дезир.
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