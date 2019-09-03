Рейтинг лучших талисманов на осень 2019 года (Фото)

Новости Украины:Эксперты рассказали о нескольких талисманах, которые помогут преодолеть любые трудности и сделать вашу жизнь этой осенью лучше.

Очень — время чувств и ярких эмоций, пусть и не всегда приятных.

Возможно, начать сентябрь и осень в целом стоит с перестановки мебели и уборки по правилам фэн-шуй. Преображение всегда начинается с самих себя и со своего дома, так что попробуйте настроиться на позитивную волну с первых дней.

Долларовое дерево

Этой осенью отмечается активность финансовых потоков. Долларовое дерево поможет привлечь их в дом и в офис. Это растение является одним из лучших талисманов на привлечение денег и финансовой удачи.

С ним становится гораздо проще совершать покупки, планировать бюджет. Оно помогает искать мотивацию и просто делает обстановку лучше. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ставить это растение поближе к рабочему месту. Если его нет, то можно поставить его в гостиной или в коридоре.

Оранжевый цвет

Этот цвет станет самым позитивным и самым счастливым осенью 2019 года не потому, что осень ассоциируется с оранжевым, красным и желтым цветом. Как уже было сказано, нынешней осенью ожидается расцвет творческих людей. Это будет время больших побед в этой сфере. Многим удастся найти свое призвание, кому-то удастся реализовать свои давние планы и мечты, преуспеть в креативной деятельности.

Оранжевый цвет обладает особой энергетикой, которая пробуждает нестандартные мысли у человека. Более того, этот цвет относится к группе так называемых нейтральных цветов, которые можно носить в любое время — в позитивное или в опасное, не имеет значения. Сейчас он становится самым важным, потому что к этому располагает Вселенная.

Камень сердолик

Куда же без камней-талисманов? Осенью 2019 года ожидаются вспышки позитивной энергии и творческого успеха. Все, что необходимо людям в такое время, — это силы на движение вперед и возможность реализации всех поставленных задач.

Сердолик обладает силой стихии Огня, но не чрезмерной и необузданной, как у многих других камней, а спокойной и сосредоточенной. Этот камень самый лучший, потому что он помогает развивать неотступность и твердость духа. Это полезно в любых сферах жизни — как в делах, так и в любви. С сердоликом вероятность того, что захочется бросить начатое, снизится почти до нуля.

Платиновые украшения

Аксессуары из этого металла отлично гармонируют с энергией грядущей осени. Платина помогает правильно ставить цели, повышает интеллектуальную выносливость, активизирует интуицию.

Платина хорошо сочетается с сердоликом, с оранжевым цветом. У этого металла есть особая сила, которая воздействует на человека осторожно. Золото в этом плане не подходит этой осенью, потому что оно бескомпромиссно и порождает небольшой хаос. Платиновые кольца и браслеты — одни из лучших украшений на грядущие три месяца.

Осенний листок

Лучше всего будет сорвать кленовый лист, потому что он большой и обладает крепкой структурой. Это дерево также имеет достаточно хорошую энергетику для того, чтобы его лист стал действенным талисманом на удачу этой осенью.

Чтобы кленовый лист стал талисманом, необходимо провести небольшой ритуал. Возьмите лист, наберите воды из природного источника — колодца или ключика. Окуните его в воду, затем достаньте и произнесите простой заговор: «Силой воды заклинаю, матушка-осень, дай мне сил, удачи и счастья». Лист нужно просушить и хранить дома до конца осени. Лучше будет, если вы сделаете это на растущей Луне или в Полнолуние.

Каштаны

Каштаны — это один из символов осени в наших краях. Издревле эти деревья сажали возле дома, чтобы отпугнуть нечистую силу и привлечь в жизнь удачу. Также полезно носить каштаны с собой.

Народные приметы гласят о том, что девушкам лучше носить каштановый плод в левом кармане, а мужчине в правом. Полезно будет, если плоды этого дерева вы просто положите на столе на кухне или на рабочем месте.

Рябина

Еще один народный талисман осени. Мы включили его в семь лучших талисманов 2019 года, потому что в этот раз основной сферой жизни станет финансовая. Как уже было сказано, это время творческого рассвета, а рябина — отличный финансовый талисман и оберег от бед.

Необходимо собрать спелую рябину, положить ее в шерстяной мешочек, а потом прочитать простой заговор: «Ягода красная, помоги мне в делах. Чтоб не мешала погода ненастная, чтоб всё было в моих руках». Положите мешочек в укромном месте в доме, чтобы никто об этом не знал. Это даст вам и вашим близким сил, удачи, спасет от неприятных людей.

В дополнение к этому предлагаем ознакомиться с лучшими ритуалами осени на привлечение благополучия. Пусть лето и не вернуть, но путь продолжается. Необходимо двигаться дальше, так что не унывайте.