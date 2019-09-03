СМИ: Нидерланды призывают Украину не передавать России фигуранта дела MH17

Новости Украины:Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17.

Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) призывает власти Украины не допустить передачу России в рамках взаимного освобождения двумя странами удерживаемых лиц находящегося в Киеве под арестом боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17, который может владеть важной информацией и дать показания.

Как говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad", глава JIT направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Главный прокурор Нидерландов подчеркивает "первостепенное значение" того, что Цемах, находясь под арестом по решения украинского суда, "остается "доступным" для "(дальнейшего) допроса".

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, о котором Киев и Москва вели переговоры уже несколько недель.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

О Владимире Цемахе активно писали российские СМИ в начале июля 2019г. Сообщалось, что украинские спецслужбы якобы сумели тайно вывезти из оккупированного Снежного (Донецкая обл.) на подконтрольную Киеву территорию Украины "бывшего начальника ПВО Славянской бригады" Цемаха как свидетеля по делу уничтожении авиарейса MH17 ракетой из российской ЗРК "Бук". Сообщалось также, что украинский суд арестовал Цемаха. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

Вместе с тем, 30 июля пресс-служба Киевского апелляционного суда сообщила, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты подозреваемого в создании террористической группы боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Коллегия судей рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение судьи Шевченковского райсуда Киева от 29 июня, применившего к Цемаху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток – до 25 августа включительно.

В пресс-службе Киевского апелляционного суда напомнили, что Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.