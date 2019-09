Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину

Сенаторы Конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон на этой неделе посетят Украину. Об этом сообщил в Twitter Мерфи, который является сенатором от Демократической партии.

Его коллега Рон Джонсон представляет Республиканскую партию.

"Россия не пустила нас, но Рон Джонсон и я посетим на этой неделе Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжению диалога между Белградом и Приштиной", - написал Мерфи. И Крису Мерфи, и Рону Джонсону ранее власти России запретили въезд в страну.

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019