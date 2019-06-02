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Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
10:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Американский сенатор Роберт Портман прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман уверил, что США продолжат помогать Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействия российской агрессии", - прокомментировал Портман переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон

Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

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США, Владимир Зеленский, Сенатор США, Роберт Портман.
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