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Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон

Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил глава Украинского государства.

В сообщении напоминается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украинского государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

СМИ: Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украинскому государству статуса главного военно-политического союзника США.

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США, Политика, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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