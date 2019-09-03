ВСП уволил председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича

Новости Украины:ВСП уволил судью Хозсуда Татькова за дисциплинарный проступок.

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова за совершение дисциплинарного проступка - нарушения требований совместительства, сообщает управление информации и обеспечения и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"Высший совет принял решение уволить Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении ВСП, обнародованном во вторник.

Как сообщалось, Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

4 июня 2019 года Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины, сообщила программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

В настоящее время он находится за границей.

Высший совет правосудия (ВСП) 22 августа 2019 года вернул представление генерального прокурора Украины о даче согласия на содержание Татькова под стражей. "Представление, которое не соответствует требованиям… Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает генеральному прокурору или его заместителю", - сказано в сообщении.