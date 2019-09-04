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Среда, 04.09.2019
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Именины (День Ангела) Михаила: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Михаила: значение имени и поздравления
07:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает "равный, подобный Богу".

Существует вариант перевода – "испрошенный у Бога". Имя Михаил широко распространено в европе: Майкл, Мишель, Мигель, Михай – это все аналоги имени Михаил. Существует еще одно производное мужское имя, чаще встречаемое в Австралии. Это имя Митчелл. От мужского имени Михаил были образованы женские имена: Михаила, Мишел, Мишель, Михаэла, Мигела, Микаэла, Мигелина, Микеланджела, Микела, Михайлина, Михалина, Михала.

Уменьшительно-ласкательное обращение Мика является и самостоятельным именем, и краткой формой к некоторым женским именам (например, Людмила, Домника, Моника). Ласковое обращение Ася является не только уменьшительно-ласкательным обращением ко многим женским и мужским именам (Александр, Александра, Анна, Астра, Арсений, Тарас, Аскольд, Иосиф, Агния, Геласий, Таисия и другим), но и самостоятельным именем.

У христиан особо почитаем Михаил – главный из семи архангелов, один из библейских персонажей. "Архангел Михаил" состоит из пяти слов: "арх ангел ми ка эл", где каждому из этих слов приводится особое значение. "Арх" означает "старший", "ангел" – "посланник", "ми ка эл" – "подобный Богу". Поэтому получается такое трактование выражения "Архангел Михаил": "Старший посланник, наделенный полномочиями Эля (одно из имен Бога)" или же "Старший полномочный посланник Эля". Что очень похоже на правду, так как именно Архангел Михаил в Ветхом Завете и был посланником Всевышнего, он стал защитником народа Израиля.

Архангел Михаил считается небесным покровителем Киева, Северной Руси (в частности, Архангельска, построенного на месте Михайло-Архангельского монастыря). В православии архангел Михаил почитается как покровитель строительства и строителей. Также Архангел Михаил считается победителем злых духов, которые в христианстве считались источником болезней. Именно он является главой святого воинства ангелов. В исламе архангела Михаила упоминают как Микаил.

Поздравление

Пусть каждое мгновение твоей жизни, Миша, будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

Дорогой наш Михаил! Желаем тебе всегда оставаться таким же мужественным человеком с неиссякаемой энергией, силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не пасуй перед трудностями, твоя рассудительность, живой ум и целеустремленность помогут решить любую житейскую проблему. Желаем к любому делу подходить не только с ответственность, но и с позитивным настроем, и тогда у тебя все получится.

С Днем Рождения тебя, Михаил! Желаю всяческих успехов, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Твой основной конек — оригинальность. Ты очень интересная, разносторонняя личность, и с тобой приятно вести разговоры, так как с тобой можно обсудить все что угодно. Миш, спасибо тебе за это. Спасибо за то, что с тобой мир раскрывается по новому, что ты даже в самую трудную минуту не теряешь свой позитив, и пытаешься заразить им всех вокруг. Ты напоминаешь солнце, которое пробивается сквозь тучи. Такое качество дано не многим. И сегодня, в твой столь значимый день, я просто хочу пожелать тебе безграничного счастья! Не переставай находить радость в мелочах, и не переставай быть таким пробивным и целеустремленным, и тогда ты всего достигнешь.

Именины (День Ангела) Дениса: значение имени и поздравления

Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведет тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.

Чудесный парень — Михаил, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, веселую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

Отличный парень по имени Михаил, принимай давай поздравленья. Желаю тебе необыкновенного чуда в жизни, невероятно крепкого здоровья, искренней любви и светлой надежды, семейного блага и счастья, мирного неба над головой и больших успехов в любой деятельности.

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