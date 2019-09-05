В ГСЧС провели встречу с китайской делегацией спасателей (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС состоялась встреча с делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики.

Сегодня, 5 сентября, в ГСЧС заместитель председателя службы Руслан Билошицкий делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики, которую возглавил господин Хуан Юйчжи - заместитель руководителя МЧС КНР.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества в контексте подписания будущего Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве, которым, в частности, предусматривается передача для ДСНС 52 единиц специальной аварийно-спасательной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Руслан Билошицкий напомнил о предыдущем проекте безвозмездной помощи от правительства КНР, реализованный в течение 2016-2017 годов.

"Службой было получено более 57 единиц специальной аварийно-спасательной техники и оборудования на общую сумму 50 миллионов юаней (около 70 миллионов долларов США - ред.), которая в настоящее время эффективно используется подразделениями ДСНС для реагирования на чрезвычайные ситуации", - отметил он.

Отмечается, что в рамках совещания представители ГСЧС ознакомили делегацию с принципами работы службы в целом, а также с особенностями ведения горноспасательных работ в подземных горных выработках шахт.

Также представители Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС презентовали информационные материалы о деятельности украинских горноспасателей.