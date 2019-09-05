Скачать
Четверг, 05.09.2019
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)

В ГСЧС провели встречу с китайской делегацией спасателей (Фото)

Смотрите фото (3)
В ГСЧС провели встречу с китайской делегацией спасателей (Фото)
15:02 Сегодня Телеграф Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В ГСЧС состоялась встреча с делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики.

Сегодня, 5 сентября, в ГСЧС заместитель председателя службы Руслан Билошицкий делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики, которую возглавил господин Хуан Юйчжи - заместитель руководителя МЧС КНР.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества в контексте подписания будущего Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве, которым, в частности, предусматривается передача для ДСНС 52 единиц специальной аварийно-спасательной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Руслан Билошицкий напомнил о предыдущем проекте безвозмездной помощи от правительства КНР, реализованный в течение 2016-2017 годов.

"Службой было получено более 57 единиц специальной аварийно-спасательной техники и оборудования на общую сумму 50 миллионов юаней (около 70 миллионов долларов США - ред.), которая в настоящее время эффективно используется подразделениями ДСНС для реагирования на чрезвычайные ситуации", - отметил он.

Отмечается, что в рамках совещания представители ГСЧС ознакомили делегацию с принципами работы службы в целом, а также с особенностями ведения горноспасательных работ в подземных горных выработках шахт.

Пожар в отеле Одессы: стартовали массовые проверки отелей и санаториев

Также представители Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС презентовали информационные материалы о деятельности украинских горноспасателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Китай, КНР, ГСЧС, Руслан Белошицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Эффективно сбрасываем вес после 50
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка
Экс-главу НКРЭКУ Вовка арестовали заочно
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
В зоне ООС погиб боец полка &quot;Азов&quot;
В зоне ООС погиб боец полка "Азов"
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь