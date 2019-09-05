Чужой среди своих: по делу пяти экс-"беркотовцев" свидетельствовал их коллега

Новости Украины:Экс-беркутовец во время расстрела протестующих на Майдане находился возле Октябрьского дворца.

В Святошинском райсуде Киева на заседании по рассмотрению дела в отношении пяти экс-"беркутовцев" свидетельствовал их коллега Сергей Журбий, который 20 февраля 2014 года находился на ул. Институтской возле Октябрьского дворца во время массового расстрела участников Революции достоинства.

Следует отметить, что Журбий сам был ранен за два дня до того, 18 февраля, в Крепостном переулке - дробина попала ему в лицо под шлем. Журбий заявил, что ранение мог получить в результате выстрела кого-то из участников акций протеста.

Однако прокурор Янис Симонов заявил, что эта версия сомнительна и не исключил, что ранение Журбий мог получить от своих - милиционеров, которые стреляли из ружей "Форт" боеприпасами, снаряженными картечью. Симонов пояснил, что характер ранения и поза, в которой стоял Журбий в момент получения ранения, свидетельствуют о том, что дробина попала в него не спереди, так как стекло шлема осталось не поврежденным.

"Возможно, кто-то из его коллег стрелял в сторону активистов, и одна картечина попала в него. В этот момент он был повернут левой стороной в сторону своих коллег и смотрел вверх. Картечина не могла залететь спереди, а только в проекции сзади и сбоку", - сказал Симонов.

В начале допроса Журбий отрицал, что 18 февраля его коллеги были вооружены ружьями "Форт", но после демонстрации на заседании суда видеозаписей тех событий был вынужден признать этот факт.

О событиях 20 февраля Журбий утверждал, что не видел, чтобы "беркутовцы" вели огонь из огнестрельного оружия по "майдановцам" с улицы Институтской, а также заявил, что не узнает никого из своих коллег, которые в то время находились на Институтской и стреляли в направлении участников акций протеста.

Следует отметить, что отдельно представители стороны обвинения интересовались у Журбия, знаком ли он с командиром "черной роты" "Беркута" Дмитрием Садовником, и знает ли он о его физическом недостатке - отсутствии нескольких пальцев на правой руке. Журбий ответил утвердительно на оба вопроса, однако, когда ему показали видео и фото, на котором видно, как человек в шлеме с характерным недостатком стреляет по "майдановцам", Журбий сказал, что повреждение руки этого человека похоже на то, которое имеет Садовник, но заявил, что на видео и на фото он его не узнает.

Прокурор Симонов считает показания Журбия нечестными, поскольку тот находился возле Октябрьского дворца в то же время, когда ”беркутовцы” стреляли по людям, и не мог не видеть, что они, как минимум, имели при себе оружие.

Также прокурор считает, что Журба специально заявил, что не узнает на видео Садовника, поскольку был знаком с ним, а такого повреждения правой руки, как у Садовника, ни у кого из "беркутовцев", которые были тогда на Майдане Незалежности, не было.

Суд сегодня планирует рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей четырем экс-"беркутовцам". Их адвокаты отметили, что подадут встречное ходатайство о смягчении меры пресечения.

Святошинский райсуд столицы рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.

16 июля Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения экс-"беркутовцу" Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.