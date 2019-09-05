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Утверждены правила этического поведения для налоговой службы

Утверждены правила этического поведения для налоговой службы
19:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Отмечается, что в новых правилах этического поведения особое внимание уделили проявлениям коррупции.

Государственная налоговая служба Украины утвердила правила этического поведения, которые обязаны соблюдать все работники службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Сегодня мы формируем новую налоговую службу, в которой нулевая толерантность к коррупции, а сотрудники являются профессионалами, которые придерживаются высокой культуры общения с налогоплательщиками, а плательщики, в свою очередь, уважают профессию налоговика", — сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

Отмечается, что в новых правилах этического поведения особое внимание уделили проявлениям коррупции. Там также содержится инструкция о том, как должны вести себя работники налоговой в случае, если их руководством даны неправомерные приказы.

В ГНС определят уполномоченных лиц по вопросам этического поведения, которые будут контролировать соблюдение работниками этих правил.

28 августа в Украине официально начала работать Государственная налоговая служба. Она заменила Государственную фискальную службу.

21 августа Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, которым переложил полномочия и выполнение функции администрирования налогов с ГФС на Государственную налоговую службу. Таким образом, после публикации приказа функции обслуживания налогоплательщиков и сбора налогов в Украине будет выполнять не ГФС, а ГНС.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделение ГФС на 2 отдельных органа — таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 года утвердил соответствующие положения об этих государственных органах.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит по 24 тыс. грн ($884).

23 апреля завершился конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины. Его победил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

8 мая Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланов новым главой Государственной налоговой службы.

25 июня состоялся финальный этап конкурса на главу Государственной таможенной службы, в котором победил заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов.

Глава ГНС выступил за уменьшение налога на доходы физлиц

Государственная фискальная служба была создана в 2014 году как правопреемник Министерства доходов и сборов Украины. Она ответственна за налоговое и таможенное направления. Во времена президентства Виктора Януковича Министерство доходов и сборов подозревали в создании централизованных схем по уклонению от налогообложения и отмывания средств, а также "торговли" налоговым кредитом по налогу на добавленную стоимость, что нанесло ущерб государству на миллиарды гривень.

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ГНС, Налоговая служба, ГФС, Сергей Верланов.
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