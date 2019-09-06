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Пятница, 06.09.2019
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Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления
08:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Гриша уделяет много внимания своей одежде и внешнему виду. Он зависим от мнения окружающих, ему хочется нравиться всем.

В детстве Григорий очень живой и непоседливый мальчик. Он очень старается быть хорошим, драться не любит, но за себя обязательно постоит. Повзрослев, он старается быть ровным с окружающими, вежлив со всеми.

Григорий очень чувствителен, даже резкое слово или недоброжелательность собеседника могут его уязвить. Он всегда думает о том, чтобы не обидеть никого даже словом.

Способности Григория могут проявиться в области техники – ему нравятся прикладные науки. Он очень любит читать и развит всесторонне. Благодаря этим знаниям он может быть профессионалом в любой профессии. Но Григорий не карьерист и не ему не хватает чуточку честолюбия, чтобы быть успешным по-крупному.

Григорий верен той женщине, которую выберет себе спутницей жизни. К ней у него не будет особых требований. Он ценит домашний уют и любит вкусно и разнообразно покушать.

Поздравление

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает! 

Всегда будь силен, активен, здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!

Девиз Григория по жизни —

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить. 

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

Поздравляю с праздником

Я тебя, Григорий,

Я желаю, чтоб ты в жизни

Мог с судьбой поспорить,

Чтобы сам ты диктовал

Ей свои законы,

На колени не вставал

И не бил поклоны.

Пусть решаются проблемы

Пусть все удается,

Пусть судьба твоя сама

Под тебя прогнется.

У девчонок от тебя

Напрочь сносит крышу.

Обаятельный парнишка,

Наш красавчик Гриша. 

Мы тебе любви желаем

Верной и глубокой.

Чтобы в жизни никогда

Не был одиноким.

Поздравляю, милый Гриша!

Пусть весь мир кружит вокруг тебя,

И достаток будет пусть не лишним,

И побольше станет счастья и добра. 

Пусть карьерный рост тебя возвысит

До немыслимых высот,

И все рамки пусть любовь превысит,

Станет больше радостных хлопот.

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей. 

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

Гриша, Гришенька, Григорий,

Поздравления лови,

Будь активный и здоровый,

Как в морях тони в любви. 

Унывать не думай даже,

Улыбайся, выше нос!

И чтоб день рабочий каждый

Приносил карьерный рост!

Именины (День Ангела) Виктора: значение имени и поздравления

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша! 

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

С Днем рождения тебя поздравляем,

Григорий, наш родной человек.

И крепкого счастья тебе мы желаем,

Успехов в работе, на даче, в семье.

Пусть сбудутся все твои яркие грёзы,

Пусть жизнь никогда не бросает тебя,

А если вдруг что-то случится,

То мы никогда не оставим тебя!

Ты нас прости за невысокий слог,

Поспешных выводов ты делать не спеши.

Прими, Григорий, этот поздравок,

Тебя мы поздравляем от души! 

Чтоб не случилось будь всегда собой,

Преград не бойся на своем пути,

А мы желаем в день рожденья твой,

Чтоб только счастье было впереди!

Именины (День Ангела) Елизаветы: значение имени и поздравления

Здравствуй, Гриша! С днем рожденья!

Принесли тебе печенье,

Сладких лакомств и конфет —

И чего там только нет! 

В одну конфету, мой дружок,

Мы завернули поздравок,

Конфетку-то ты скушай,

А поздравочек слушай! 

Будь внимательным, прилежным,

И заботливым, и нежным,

Крепким будь и не болей,

Иди вперед и не робей!

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