Именины (День Ангела) Елизаветы: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Елизавета широко распространено в мире, и помимо европейских форм, ставшими самостоятельными именами, у него есть и азиатские варианты.

Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и в переводе буквально означает "Бог мой – клятва", "почитающая Бога", "заклинающая Богом". На иврите это имя звучит как Элишева.

В Западной Европе также есть имя Изабелла (Изабель, Исабель), которое является формой средневекового провансальского имени Елизавета (Isabeu). Эти имена считались королевскими и были распространены среди высших кругов общества.

Элиза, Лиза, Луиза, Вета – это краткие формы имени Елизавета и его аналогов в различных языках. Но в последнее время эти имена стали независимыми и также употребляются как самостоятельные имена.

Капризная и властная, категоричная и самовлюбленная Елизавета часто чувствует себя недооценённой, поэтому часто вступает в конфликты и совершает безумные поступки. Это властные женщины, которые мечтают соорудить вокруг себя маленькое королевство. Елизавета упряма, завистлива, хвастлива, её постоянно мучают сомнения, она всегда имеет кучу проблем и пытается сообщить об этом абсолютно всем близким и друзьям. Тем не менее, с дорогими для Лизы людьми она проявляет себя доброй и отзывчивой женщиной.

Она – интроверт, замкнута и не всегда говорит то, что действительно думает. Елизавета умеет приспосабливаться к окружающим людям. Она любопытна и уравновешена, всегда доводит начатые дела до победного конца, при этом на первом месте для этой женщины будут её интересы. Она очень болезненно воспринимает собственные неудачи.

Конфликтность Лизы негативно сказывается на ее отношениях с коллегами. Елизавета обожает плести интриги и распускать сплетни, в общении с женщинами предпочитает быть лидером. Вообще же, профессиональная деятельность для Лизы не является самым важной сферой жизни. Идеальные профессии для Елизаветы – радио- и телерепортер, эти женщины всегда интересуются новейшими разработками в области радиоэлектроники. Тем не менее, втайне от всех Лизы мечтают быть разведчицами или следователями.

Самое важное в жизни Елизаветы – её семья. Лиза прекрасная хозяйка, бережливая и запасливая. Она отлично готовит и частенько балует своего супруга различными кулинарными изысками. К визитам друзей и родственников супруга Елизавета относится спокойно, также спокойно она общается с соседями.

В семейных отношениях ищет спокойствия и мира. Первые годы супружеской жизни Лизы могут характеризоваться напряжением в отношениях с супругом, но позднее все проблемы исчезают. В молодости Елизавета имеет множество поклонников, счастливой она становится, как правило, только во втором браке. Встретив возлюбленного и став его женой, Лизавета будет ему верна даже, когда овдовеет.

Елизавета любит заманить в свои сети стеснительного мужчину, который даже не догадывается, куда попал. Она мечтает кинуться в объятия любимого человека, но скрывает свое желание, отчего может выглядеть холодной. Елизавета всегда ищет самое лучшее, в том числе и партнера. Внешне Лиза выглядит обаятельной, но хитрой кокеткой, она обожает ярко одеваться.

Елизавета очень легко сходится с новыми людьми. В общении с окружающими проявляет себя капризной и самовлюбленной, лишь близкие друзья знают ее, как добрую и уравновешенную женщину. У Елизаветы очень развита интуиция, которую она успешно использует для выбора друзей. Лиза обожает шумные компании и развлечения, однако, выбирая между подругами и семьей, всегда выбирает семью.

Елизавета – довольно длинное имя, состоящее из пяти слогов. Величественность – главная характеристика, которую у него выделяют. Почти всегда отмечают также красоту (91%), загадочность (86%) и силу (84%) звучания имени. Некоторые слышат в нём и определённую женственность (82%). Наиболее близкие по фоносемантическому профилю имена – Вероника, Диана и Екатерина.

Поздравления

Поздравляю тебя, Лиза,

В этот праздник от души.

Ангел пусть ведет по жизни,

Шепчет пусть совет в тиши.

Окрыляет пусть надежда,

В сердце пусть любовь живет,

Пусть успех тебя, красотка,

В жизни непростой найдет.

Красота пусть расцветает,

И улыбка озаряет,

А любимый пусть капризы

Непременно выполняет.

Пожелаю тебе, Лиза,

От жизни яркого сюрприза,

Не знать тоски и лести,

Прожит лет этак двести!

Жизнь будет только слаще,

А хвалят пусть почаще,

У дома ждет карета,

Удачи, Лизавета!

Прекрасна, словно королева,

Горда, стройна и весела,

Желаем мы, Елизавета,

Чтоб ты, как розочка, цвела!

Тебе желаем, Лиза, счастья

И впечатлений через край,

А на невзгоды и волненья

Внимания не обращай.

С днем твоим, Елизавета!

Пусть удачей и добром

Будет жизнь всегда согрета,

И уютным будет дом!

Пусть друзья на чай заходят,

Да и просто поболтать,

Грусть твоя навек уходит,

Чтоб тебе не унывать!

Тебя, Лиза, поздравляю,

Жить желаю без забот,

Чтоб проблемы и печали

Не стояли у ворот.

Каждый день пусть будет полон

Смеха, радости и света,

И судьба подарки дарит

Пусть тебе, Елизавета.

Пусть тебе все удается,

Пусть в делах удача ждет,

Пусть любовь тебя по жизни

К счастью за руку ведет.

Елизавета, милое создание,

Ты образец добра и красоты.

Желаю счастья много и внимания,

И исполнения планов и мечты.

Успешной будь, Елизавета-ангел,

Хранима Ангелом и Господом в пути.

Пусть окружает только понимание,

Легко по жизни, весело идти!

Ты красива и умна,

Милая Елизавета,

Ты эффектна и изящна, —

Нету в этом уж секрета.

Я желаю, дорогая,

Чтоб не вздумала меняться,

Нужно милой и прелестной

Непременно оставаться.