День ангела Єлизавети: значення імені та привітання
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Ім’я Єлизавета широко поширене в світі, і крім європейських форм, які стали самостійними іменами, у нього є і азіатські варіанти.
Ім’я Єлизавета має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає "Бог мій — клятва". На івриті це ім’я звучить як Елішева.
У Західній Європі також є ім’я Ізабелла (Ізабель, Ісабель), яке є формою середньовічного провансальського імені Єлизавета (Isabeu). Ці імена вважалися королівськими і були поширені серед вищих кіл суспільства.
Еліза, Ліза, Луїза, Вета — це короткі форми імені Єлизавета і його аналогів в різних мовах. Але останнім часом ці імена стали незалежними і також вживаються як самостійні імена.
Примхлива і владна, категорична і самозакохана Єлизавета часто відчуває себе недооціненою, тому часто вступає в конфлікти і робить божевільні вчинки. Це владні жінки, які мріють спорудити навколо себе маленьке королівство. Єлизавета вперта, заздрісна, хвалькувата, її постійно мучать сумніви, вона завжди має купу проблем і намагається повідомити про це абсолютно всім близьким і друзям. Проте, з дорогими для Лізи людьми вона проявляє себе доброю і чуйною жінкою.
Вона — інтроверт, замкнута і не завжди говорить те, що дійсно думає. Єлизавета вміє пристосовуватися до оточуючих людей. Вона цікава і врівноважена, завжди доводить розпочаті справи до переможного кінця, при цьому на першому місці для цієї жінки будуть її інтереси. Вона дуже болісно сприймає власні невдачі.
Конфліктність Лізи негативно позначається на її відносинах з колегами. Єлизавета обожнює плести інтриги і розпускати плітки, в спілкуванні з жінками воліє бути лідером. Взагалі ж, професійна діяльність для Лізи не є самим важливою сферою життя. Ідеальні професії для Єлизавети — радіо- і телерепортер, ці жінки завжди цікавляться новітніми розробками в області радіоелектроніки. Проте, потай від усіх Лізи мріють бути розвідницями або слідчими.
Найважливіше в житті Єлизавети — її сім’я. Ліза прекрасна господиня, ощадлива і запаслива. Вона відмінно готує і частенько балує свого чоловіка різними кулінарними шедеврами. До візитів друзів і родичів чоловіка Єлизавета ставиться спокійно, також спокійно вона спілкується з сусідами.
У сімейних стосунках шукає спокою і миру. Перші роки подружнього життя Лізи можуть характеризуватися напруженням у відносинах з чоловіком, але пізніше всі проблеми зникають. В молодості Єлизавета має безліч шанувальників, щасливою вона стає, як правило, тільки в другому шлюбі. Зустрівши коханого і ставши його дружиною, Лізавета буде йому вірна навіть, коли овдовіє.
Єлизавета любить заманити в свої мережі сором’язливого чоловіка, який навіть не здогадується, куди потрапив. Вона мріє кинутися в обійми коханої людини, але приховує своє бажання, чому може виглядати холодної. Єлизавета завжди шукає найкраще, в тому числі і партнера. Зовні Ліза виглядає привабливою, але хитрою кокеткою, вона обожнює яскраво одягатися.
Єлизавета дуже легко сходиться з новими людьми. У спілкуванні з оточуючими проявляє себе примхливої і самозакоханий, лише близькі друзі знають її, як добру і врівноважену жінку. У Єлизавети дуже розвинена інтуїція, яку вона успішно використовує для вибору друзів. Ліза обожнює гучні компанії і розваги, однак, вибираючи між подругами і сім’єю, завжди вибирає сім’ю.
Єлизавета — досить довге ім’я, що складається з п’яти складів. Величність — головна характеристика, яку у нього виділяють. У більшості випадків відзначають також красу (91%), загадковість (86%) і силу (84%) звучання імені. Деякі чують в ньому і певну жіночність (82%). Найбільш близькі за фоносемантичним профілем імена — Вероніка, Діана і Катерина.
Привітання з днем ангела Єлизавети
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ліза, найкращі привітання!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Єлизавета – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
* * *
Єлизавета! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
* * *
Сьогодні настали іменини
У Єлизавети, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Листівки з днем ангела Єлизавети
Раніше "Телеграф" публікував красиві привітання з весіллям своїми словами.
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