День ангела Єлизавети: значення імені та привітання

Ім’я Єлизавета широко поширене в світі, і крім європейських форм, які стали самостійними іменами, у нього є і азіатські варіанти.

Ім’я Єлизавета має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає "Бог мій — клятва". На івриті це ім’я звучить як Елішева.

У Західній Європі також є ім’я Ізабелла (Ізабель, Ісабель), яке є формою середньовічного провансальського імені Єлизавета (Isabeu). Ці імена вважалися королівськими і були поширені серед вищих кіл суспільства.

Еліза, Ліза, Луїза, Вета — це короткі форми імені Єлизавета і його аналогів в різних мовах. Але останнім часом ці імена стали незалежними і також вживаються як самостійні імена.

Примхлива і владна, категорична і самозакохана Єлизавета часто відчуває себе недооціненою, тому часто вступає в конфлікти і робить божевільні вчинки. Це владні жінки, які мріють спорудити навколо себе маленьке королівство. Єлизавета вперта, заздрісна, хвалькувата, її постійно мучать сумніви, вона завжди має купу проблем і намагається повідомити про це абсолютно всім близьким і друзям. Проте, з дорогими для Лізи людьми вона проявляє себе доброю і чуйною жінкою.

Вона — інтроверт, замкнута і не завжди говорить те, що дійсно думає. Єлизавета вміє пристосовуватися до оточуючих людей. Вона цікава і врівноважена, завжди доводить розпочаті справи до переможного кінця, при цьому на першому місці для цієї жінки будуть її інтереси. Вона дуже болісно сприймає власні невдачі.

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Конфліктність Лізи негативно позначається на її відносинах з колегами. Єлизавета обожнює плести інтриги і розпускати плітки, в спілкуванні з жінками воліє бути лідером. Взагалі ж, професійна діяльність для Лізи не є самим важливою сферою життя. Ідеальні професії для Єлизавети — радіо- і телерепортер, ці жінки завжди цікавляться новітніми розробками в області радіоелектроніки. Проте, потай від усіх Лізи мріють бути розвідницями або слідчими.

Найважливіше в житті Єлизавети — її сім’я. Ліза прекрасна господиня, ощадлива і запаслива. Вона відмінно готує і частенько балує свого чоловіка різними кулінарними шедеврами. До візитів друзів і родичів чоловіка Єлизавета ставиться спокійно, також спокійно вона спілкується з сусідами.

У сімейних стосунках шукає спокою і миру. Перші роки подружнього життя Лізи можуть характеризуватися напруженням у відносинах з чоловіком, але пізніше всі проблеми зникають. В молодості Єлизавета має безліч шанувальників, щасливою вона стає, як правило, тільки в другому шлюбі. Зустрівши коханого і ставши його дружиною, Лізавета буде йому вірна навіть, коли овдовіє.

Єлизавета любить заманити в свої мережі сором’язливого чоловіка, який навіть не здогадується, куди потрапив. Вона мріє кинутися в обійми коханої людини, але приховує своє бажання, чому може виглядати холодної. Єлизавета завжди шукає найкраще, в тому числі і партнера. Зовні Ліза виглядає привабливою, але хитрою кокеткою, вона обожнює яскраво одягатися.

Єлизавета дуже легко сходиться з новими людьми. У спілкуванні з оточуючими проявляє себе примхливої і самозакоханий, лише близькі друзі знають її, як добру і врівноважену жінку. У Єлизавети дуже розвинена інтуїція, яку вона успішно використовує для вибору друзів. Ліза обожнює гучні компанії і розваги, однак, вибираючи між подругами і сім’єю, завжди вибирає сім’ю.

Єлизавета — досить довге ім’я, що складається з п’яти складів. Величність — головна характеристика, яку у нього виділяють. У більшості випадків відзначають також красу (91%), загадковість (86%) і силу (84%) звучання імені. Деякі чують в ньому і певну жіночність (82%). Найбільш близькі за фоносемантичним профілем імена — Вероніка, Діана і Катерина.

Привітання з днем ангела Єлизавети

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ліза, найкращі привітання!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Єлизавета – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

* * *

Єлизавета! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

* * *

Сьогодні настали іменини

У Єлизавети, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Листівки з днем ангела Єлизавети

Листівки з днем ангела Єлизавети

Листівки з днем ангела Єлизавети

Листівки з днем ангела Єлизавети

Листівки з днем ангела Єлизавети

Раніше "Телеграф" публікував красиві привітання з весіллям своїми словами.