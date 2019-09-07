Баканов: Позиция гражданина Олега Сенцова мне понятна, он – герой

Новости Украины:Баканов подчеркивает, что в переговорах по освобождению заключенных, Украина продемонстрировала, что жизнь человека бесценна.

Глава СБУ Иван Баканов ответил на вопрос, почему Олег Сенцов все таки пошел на обмен, хоть и ранее написал письмо, в котором заявил, что не готов на освобождение любой ценой.

"Смотрите, позиция гражданина Олега Сенцова мне понятна. Он – герой. И именно такие поступки воспитывают патриотизм у наших детей. Позиция государства Украина тоже понятна: наивысшей ценностью является человек и еще раз человек. Подчеркиваю, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля. Вспомните, как в подобных ситуациях действует государство Израиль. В 2006 году за освобождение капрала Гилада Шалита Израиль, не колеблясь, отдал 1035 боевиков. Ведь жизнь гражданина бесценна", - сказал Баканов.

"Во-вторых, решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы", - добавил глава СБУ.

Также Баканов не стал отвечать на вопрос о возможной реакции голландской стороны.

"Давайте не будем комментировать допущения. Повторю, затягивать процесс обмена мы не имели морального права перед нашими гражданами," - отметил он.

Напомним, украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".