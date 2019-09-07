Порошенко об освобождении пленных: Этому искренне радуется вся Украина

Новости Украины:Порошенко отреагировал на возвращение пленников Кремля назад в Украину.

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал возвращение освобожденных украинцев домой, однако подчеркивает, что борьба продолжается.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!", - написал Порошенко.

"Как пятый президент Украины, который причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", - подчеркнул он.

"Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - резюмировал экс-президент.

Напомним, в ОПУ обнародовали официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.