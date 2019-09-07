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Освобожденных украинцев доставили в больницу "Феофания"

Освобожденных украинцев доставили в больницу "Феофания"
16:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В больницу доставили 11 украинцев. которых освободили из заключения в РФ.

В больницу ”Феофания” для проведения медицинских осмотров привезли 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России. Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации.

Вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Освобождение украинцев: как это было (Фото)

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Моряки, Политзаключенные, Обмен заключенными, Больница "Феофания".
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