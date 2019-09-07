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Суббота, 07.09.2019
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Зеленский: В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну

Зеленский: В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский сказал о шагах для окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в нормандской формате.

Об этом он сказал в аэропорту "Борисполь" после встречи освобожденных пленников Кремля.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате... Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в нормандской формате и мы будем говорить обо всех этих шагах... В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну... Я думаю, что это только первый шаг", - сказал Зеленский.

Зеленский об освобождении крымскотатарских активистов: Мы хотим это делать очень быстро

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35.

В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Обмен пленными, ОРДЛО.
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