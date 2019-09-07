Освобождение украинцев: Чубаров поговорил с Балухом и Бекировым

Новости Украины:Чубаров поздравил Балуха и Бекирова с возвращением в Украину.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил крымчан Владимира Балуха и Эдема Бекирова освобождением из российского плена.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"По телефону поздравил с освобождением Владимира Балуха и Эдема Бекирова. И Владимир, и Эдем просили меня передать свою благодарность всем, кто участвовал в их освобождении, кто поддерживал их самих и их семьи", - написал Рефат Чубаров.

Он отметил, что пожелал им успешной реабилитации на родине после всех перенесенных ими лишений в российских оккупантов и скорой встречи в Меджлисе крымскотатарского народа.

Как сообщалось ранее, в субботу,7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и 11 незаконно осужденных в России сограждан, среди которых и фермер из Крыма Владимир Балух и житель Херсонской области Эдем Бекиров, которого россияне задержали, когда он въезжал в Крым, чтобы навестить мать.

Владимир Балух известен тем, что вывесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку "Улица Героев Небесной Сотни". ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Впоследствии против активиста возбудили еще одно дело - по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном, который утверждал, что Балух его избил. По совокупности двух уголовных дел подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это более 3 тысяч 800 гривен). С 29 марта 2019 года Балух находился в ИК-4 г. Торжок Тверской области.

57-летний Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года и обвиняемый по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (хранение и передача взрывоопасных веществ и патронов). 13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эта мера пресечения неоднократно продлевалась, несмотря на то, что он является инвалидом I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.