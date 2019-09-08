Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)
Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)
Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам
Украинцы завоевали шесть медалей на ЧЕ по шашкам
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)

Балух примерял новую вышиванку вместо той, которую отняла Россия (Видео)

Балух примерял новую вышиванку вместо той, которую отняла Россия (Видео)
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Балух примерял подаренную вышиванку вместо той, которая была украдена российскими силовиками при задержании.

Освобожденный вчера из российского плена украинский активист Владимир Балух получил от переселенки из оккупированного Крыма новую вышиванку, поскольку во время задержания в Крыму в декабре 2016 года его была отнята российскими силовиками.

Об этом сообщил Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан-Крым.

По его словам, еще недавно политзаключенному Владимиру Балуху этот подарок пришелся по душе и в ней он почувствовал себя моложе.

Елена Илюшина, украинская переселенка из Крыма, узнав о краже вышиванки, вышила ему новую.

Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)

Убедившись в факте передачи вышиванки Владимиру Балуху, Елена Илюшина обрадовалась тому, что национальная украинская одежда ему подошла по размеру.

"Господи, я так переживала из-за размера. Как раз!! Носите на здоровье, на свободную счастливую жизнь", - написала Илюшина.

Напомним, вчера, 7 сентября, состоялся взаимный между Украиной и Россией обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых  - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Вышиванка, Обмен пленными, Владимир Балух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
04 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
05 Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали &quot;тишину&quot; на Донбассе
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь