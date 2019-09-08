Балух примерял новую вышиванку вместо той, которую отняла Россия (Видео)

Освобожденный вчера из российского плена украинский активист Владимир Балух получил от переселенки из оккупированного Крыма новую вышиванку, поскольку во время задержания в Крыму в декабре 2016 года его была отнята российскими силовиками.
Об этом сообщил Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан-Крым.
По его словам, еще недавно политзаключенному Владимиру Балуху этот подарок пришелся по душе и в ней он почувствовал себя моложе.
Елена Илюшина, украинская переселенка из Крыма, узнав о краже вышиванки, вышила ему новую.
Убедившись в факте передачи вышиванки Владимиру Балуху, Елена Илюшина обрадовалась тому, что национальная украинская одежда ему подошла по размеру.
"Господи, я так переживала из-за размера. Как раз!! Носите на здоровье, на свободную счастливую жизнь", - написала Илюшина.
Напомним, вчера, 7 сентября, состоялся взаимный между Украиной и Россией обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.