Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права

Новости Украины:Луценко считает, что Путин будет разыгрывать карту "обиды голландского общества".

В ситуации с боевиком "ДНР" Владимиром Цемахом Украина сделала все возможное, даже отложила обмен удерживаемыми для его допроса.

Об этом в Facebook написал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Украинская сторона отложила обмен и сделала все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От соглашения со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - написал Луценко.

По его словам, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе - "их цель - снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбития МН17".

Луценко подчеркнул, что в условиях войны "обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов - не позор и не предательство".

Верю, что домой должны вернуться все. Обменный фонд есть. За мою каденцию правоохранители и суды обеспечили 1200 приговоров за терроризм. Еще 1100 - на этапе следствия", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о сбивании самолета рейса МН17.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.