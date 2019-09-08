Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права

В ситуации с боевиком "ДНР" Владимиром Цемахом Украина сделала все возможное, даже отложила обмен удерживаемыми для его допроса.
Об этом в Facebook написал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Украинская сторона отложила обмен и сделала все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От соглашения со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - написал Луценко.
По его словам, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе - "их цель - снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбития МН17".
Луценко подчеркнул, что в условиях войны "обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов - не позор и не предательство".
Верю, что домой должны вернуться все. Обменный фонд есть. За мою каденцию правоохранители и суды обеспечили 1200 приговоров за терроризм. Еще 1100 - на этапе следствия", - добавил он.
Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о сбивании самолета рейса МН17.
Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.