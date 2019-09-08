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Турция приветствовала обмен удерживаемыми между Украиной и РФ

Турция приветствовала обмен удерживаемыми между Украиной и РФ
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Анкара приветствует конструктивный подход Украины и РФ к обмену пленными.

В Турции приветствовали обмен пленными и подтвердили неизменность позиции относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Хаме Аксоя.

"Мы приветствуем обмен пленными, который состоялся 7 сентября, между Украиной и Российской Федерацией. Мы приветствуем все стороны за их конструктивный подход, в частности, руководство Украины и России, что способствовало этому позитивному развитию. Турция будет продолжать поддерживать на основе территориальной целостности и суверенитета Украины все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

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Как известно, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен заключенными. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Турция, Обмен пленными, Хаме Аксой.
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