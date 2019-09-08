Riverine-2019: Минобороны опубликовало кадры с учений (Видео)

Двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019 проводятся уже во второй раз. Они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии. На протяжении трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимости морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай. Участники учений также совершили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, который упал за борт.