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Вышинский: Буду летать в Киев на суды

Вышинский: Буду летать в Киев на суды
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Кирилл Вышинский сделал заявление, что будет летать на судебные заседания в Украину.

Руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого передали России в рамках обмена пленными, заявил, что будет летать в Украину на судебные заседания. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

"Как буду летать в Киев на суды? Буду покупать билеты и летать. Насколько безопасно - не знаю", - рассказал Вышинский. При этом подчеркнул, что не испытывает страха перед полетами в Украину для участия в судах, однако не уверен в безопасности. "Я не боюсь. Жена и мать ставят условия - пока ни ногой. Буду принимать решение, не сегодня точно", - сказал он. Вышинский также утверждает, что мог покинуть Киев раньше, однако решил остаться и отправиться в Москву спецбортом 7 сентября по просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По словам Вышинского, Москалькова попросила его задержаться, чтобы это был какой-то знак, что все обязательства будут выполнены". Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский.

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Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие. Тем временем самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

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Россия, Суд, Обмен пленными, Кирилл Вышинский, Владимир Цемах.
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