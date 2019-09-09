Как повлиял обмен Вышинского на его дело: комментарий прокуратуры Крыма

Новости Украины:Прокуратура АР Крым пояснила статус обмененного руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве, расследуемом украинскими органами прокуратуры, остается прежним - он подозревается в государственной измене, поясняют в прокуратуре АР Крым.

"Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - рассказали корреспонденту в понедельник в прокуратуре АРК.

При этом в ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Подольский райсуд Киева в июле 2019г продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Адвокаты главреда подали апелляционную жалобу на это решение. При этом 20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы.

28 августа Киевский апелляционный суд смягчил Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины и 7 сентября прилетел в РФ вместе с другими лицами по списку.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В Россию из Украины вернулись также 35 удерживаемых лиц.