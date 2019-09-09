"Об этом надо молчать": Денисова - о будущем обмене заключенными

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией, однако раскрывать детали диалога пока не стоит.
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадського".
"Переговоры ведутся относительно следующего освобождения наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.
Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.
"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.