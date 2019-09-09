Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа
Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа
Полозов считает, что РФ может выдать Цемаха Нидерландам
Полозов считает, что РФ может выдать Цемаха Нидерландам
Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков
Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ

Полозов считает, что РФ может выдать Цемаха Нидерландам

Полозов считает, что РФ может выдать Цемаха Нидерландам
22:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:У Нидерландов есть шанс на экстрадицию фигуранта дела МН17 Цемаха из России.

РФ потенциально может выдать Нидерландам свидетеля по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил координатор группы адвокатов уже освобожденных из российского плена украинских моряков, адвокат Николай Полозов.

Как утверждает адвокат, свидетельства Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию накануне обмена, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и тому подобное. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и другие доказательства", - пояснил Полозов.

ПАСЕ настаивает: Цемах должен участвовать в расследовании дела MH17

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств - полученные в Украине и полученные в России. Более поздние свидетельства будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Кулеба об обмене удерживаемыми: Важно понимать - Россия не изменилась

Как отметил адвокат, у Нидерландов есть шанс на экстрадицию Цемаха из России. "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", - добавил Полозов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нидерланды, Николай Полозов, МН17, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
03 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
04 Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
05 Названы явные признаки алкоголизма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Европейская интеграция стоит выше политики
Кулеба: Европейская интеграция стоит выше политики
Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта
Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта
Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
Похолодания не ждите: прогноз погоды на 10 сентября
Меган Маркл стала наиболее социально влиятельной персоной по версии журнала Tatler
Меган Маркл стала наиболее социально влиятельной персоной по версии журнала Tatler
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь