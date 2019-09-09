Полозов считает, что РФ может выдать Цемаха Нидерландам

Новости Украины:У Нидерландов есть шанс на экстрадицию фигуранта дела МН17 Цемаха из России.

РФ потенциально может выдать Нидерландам свидетеля по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил координатор группы адвокатов уже освобожденных из российского плена украинских моряков, адвокат Николай Полозов.

Как утверждает адвокат, свидетельства Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию накануне обмена, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и тому подобное. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и другие доказательства", - пояснил Полозов.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств - полученные в Украине и полученные в России. Более поздние свидетельства будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Как отметил адвокат, у Нидерландов есть шанс на экстрадицию Цемаха из России. "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", - добавил Полозов.