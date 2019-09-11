Фейгин и далее будет вести дело Сущенко в РФ

Новости Украины:Марк Фейгин готов и в дальнейшем оспаривать дело незаконно осужденного Романа Сущенко в РФ.

Адвокат Марк Фейгин заявил о намерениях дальнейшего обжалования дела незаконного осуждения в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом он сообщил сегодня на совместной с Сущенко пресс-конференции в Киеве.

"Мало что изменилось и теперь с выходом Романа на свободу. Мы будем и дальше обжаловать кейс, по которому Романа осудили. У нас остается и внутринациональная юрисдикция России, правда, без каких-либо перспектив, учитывая, что суда в России нет. Но тем не менее, и некоторые международные судебные инстанции, возможно, по отдельным нашим жалобам примутся рассматривать все, что происходило", - заявил адвокат.

По мнению Фейгина, освобождение Сущенко – это "политический компромисс", поскольку процессуальная сторона "мало кого интересовала», как и по другим делам всех 11 выданных Украине политзаключенных. "Этот политический компромисс предполагает определенные шаги в дальнейшем, которые должны способствовать освобождению других политзаключенных. Это, вероятно, надо будет сопрягать с интересами государственной власти в Украине, чтобы не навредить политзаключенным, которые там остались", - добавил адвокат.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже. 4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.