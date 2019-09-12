Осень не спешит брать свое: теплый прогноз синоптиков на 12 сентября

Новости Украины:За несколько дней до экватора первого месяца осени в Украине сохраняется комфортная и теплая погода.

12 сентября, в Украине удержится в поле повышенного атмосферного давления и сохранится теплая и сухая погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Крыму и Приазовье - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, по Украине:

Ужгород – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Львов – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Ровно – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Житомир – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Винница – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Одесса – +26...+28, небольшая облачность, без осадков

Николаев – +27...+29, небольшая облачность, без осадков

Херсон – +28...+30, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +26...+28, небольшая облачность, без осадков

Черкассы – +26...+28, небольшая облачность, без осадков

Чернигов – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Сумы – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Полтава – +26...+28, небольшая облачность, без осадков

Днепр – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Донецк – +24...+26, переменная облачность, без осадков

Луганск – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Харьков – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Киев – +26..+28, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 12 сентября

Ночью температура будет варьироваться в промежутке от 8 до 13 °, на побережье морей до 18 °, днем от 24 до 29°; в Карпатах ночью 5-8° , днем 12-17 °.

В Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 13 сентября.

А вот в субботу, 14 сентября, в Украину придут дожди, которые накроют Винницу, Тернополь, Житомир, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск. Здесь существенно похолодает: +19…+21 днем, +9…+12 ночью.

На остальной территории температурный режим останется неизменным.

В четверг, 12 сентября, погода в Украине будет жаркой, температура воздуха ожидается до +30. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон, и практически вся континентальная Европа будет лежать как на шезлонге у моря, в большой шляпе, в этой замечательной солнечной погоде - будет сухо и тепло", - написала Диденко..

По словам синоптика, в Украине ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха 25-30 градусов. В Киеве в четверг погода получит "метеорологический "Оскар" - солнечно, сухо и около 28 градусов.

Синоптик отметила, что в пятницу тоже будет хорошая погода, а вот в субботу и воскресенье Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт - пройдут дожди и похолодает.