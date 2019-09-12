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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
08:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своем благодаря христианству.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитнике, более ранние версии трактовки - "оберегающий муже, в значении "мужчинае, а не "супруге. Во многих языках "мужчина"идентичен понятию "человеке, поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имен. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имен.

через "о"на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к"- Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают"в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш"в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е"- Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а"- Александар (Сербия).

Несмотря на многообразие вариантов у имени много и других производных форм, которые получили самостоятельную жизнь в определенных странах. На Украине – Олесь, Лесь, в Англии, США – Алек, в Италии – Сандро, среди мусульман употребляют свой вариант имени - Искандер.

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

В США особой популярностью пользуется имя Саша, которое является одним из уменьшительно-ласкательных обращений в России, употребляемое как к женскому, так и к мужскому именам. Но вот в Штатах имя Саша стало полностью независимым и считается исключительно женским именем, не применяется к мужчинам Александрам даже в кратком обращении.

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определенной харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька. Пусть путь твой приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть искренне счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

***

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

***

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днем рождения!

***

Поздравляю тебя, Александр. твое имя значит "защитник", вот поэтому я и хочу пожелать тебе всегда твердо и браво защищать своих близких, свои чувства, свои мечты от любой зависти и неудачи. Будь гордым и успешным Александром, добрым и веселым Сашкой! Всех благ тебе, дорогой.

Дорогой наш Александр! Желаем тебе полностью оправдать значение своего великого имени, и быть — защитником, вождем, руководителем, смелым, сильным и храбрым человеком. Желаем добиться огромного успеха и в работе, и в личной жизни в целом. Пускай тебе, всегда соблаговолит удача, а в делах помогает хорошее настроение.

***

Грациозный Александр пусть у тебя в жизни все будет на высшем уровне, пусть тебя окружают честные и порядочные люди, друзья не завидуют, а враги не злорадствуют. Любви тебе, здоровья и взаимопонимания!

Именины (День Ангела) Елизаветы: значение имени и поздравления

Сашок, дорогой, в твой день рождения пожелаю-ка тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

***

Дорогой и милый Александр, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать, чтобы фортуна всегда улыбалась, чтобы каждая заветная мечта сбывалась, чтобы интуиция твоя никогда не ошибалась, чтобы жить тебе было всегда красиво и легко.

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

***

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

Дорогой Александр, поздравляю тебя и в этот чудный день я хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достатка и оптимизма. Будь всегда в себе уверен, смело борись за свой успех, красиво покоряй девичьи сердца и достойно побеждай любого соперника.

***

Дорогой Александр, милый Саша, я поздравляю тебя и хочу от всей души пожелать если спать, то крепким сном, если за что-о бороться, то только до конца, если к чему-то стремиться, то непременно добиваться этого, если кого-то любить, то взаимно и искренне, если во что-то верить, то только в самое доброе и хорошее.

Поздравляю тебя, дорогой Александр. Александр — защитник, Александр — герой, и я тебе желаю всегда браво защищать своих родных и близких, свои принципы и жизненные позиции, свои идеалы и идеи. Саша, будь всесторонне развит, многогранно увлечен и по-настоящему счастлив.

***

Поздравляю, Александр. Будь крепок, силен и уверен, верен своим идеям, настойчив и храбр. Я желаю тебе, Александр, большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, бравого и полноценного здоровья, неутомимого вдохновения и мужества сердца!

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Наш защитник, наш Александр, прими поздравления от всего сердца! Желаем закалять свой характер, увеличивать количество достижений и удачных проектов! Пусть по жизни тебе везет и ты ни в чем не нуждаешься!

***

Милый и замечательный Александр, поздравляю тебя от чистого сердца. Желаю тебе крепких сил, искренней любви, бравой удачи, несомненного счастья, жизненных побед, великих достижений, потрясающих идей и отменного здоровья.

Поздравляю от души, великолепный Александр. Пусть твой путь освещает яркий свет удачи и любви, пусть твоя жизнь будет полна счастья и надежды, пусть твое сердце всегда согревается любовью, пусть твоя душа свободно парит в облаках успеха и радости.

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