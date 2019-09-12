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НАТО как пример: в СБУ рассказали о реформе ведомства

НАТО как пример: в СБУ рассказали о реформе ведомства
09:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В СБУ рассказали, с каких стран берут пример при реформировании ведомства.

В СБУ решили провести реформирован е ведомства по стандартам НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ. В ведомстве акцентировали, что при разработке плана реформы,  на вооружение был взят опыт ведущих стран ЕС и НАТО. А именно Франции, Великобритании, Швеции, США. 

В СБУ сообщили, что одним из примеров реформирования, является развитие системы кибербезопасности Украины. Таккая реформа осуществляется в рамках сотрудничества с иностранными партнерами по программе "О реализации трастового фонда Украина-НАТО". 

В СБУ уже  разработали комплексный законопроект, который позволит изложить нынешний Закон Украины "О Службе безопасности Украины" в новой редакции. Кроме этого предлагается внесения ряда изменений и в других законах Украины", - подытожили в СБУ."

Депутаты призвали СБУ и СНБО противодействовать сепаратизму за Западе Украины

Как сообщалось раннее, осужденного "титушку" Крысина переведут из колонии в изолятор СБУ для следственных действий по одному из дел Майдана.

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Украина, ЕС, СБУ, НАТО, Реформа.
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