НАТО как пример: в СБУ рассказали о реформе ведомства

Новости Украины:В СБУ рассказали, с каких стран берут пример при реформировании ведомства.

В СБУ решили провести реформирован е ведомства по стандартам НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ. В ведомстве акцентировали, что при разработке плана реформы, на вооружение был взят опыт ведущих стран ЕС и НАТО. А именно Франции, Великобритании, Швеции, США.

В СБУ сообщили, что одним из примеров реформирования, является развитие системы кибербезопасности Украины. Таккая реформа осуществляется в рамках сотрудничества с иностранными партнерами по программе "О реализации трастового фонда Украина-НАТО".

В СБУ уже разработали комплексный законопроект, который позволит изложить нынешний Закон Украины "О Службе безопасности Украины" в новой редакции. Кроме этого предлагается внесения ряда изменений и в других законах Украины", - подытожили в СБУ."

Как сообщалось раннее, осужденного "титушку" Крысина переведут из колонии в изолятор СБУ для следственных действий по одному из дел Майдана.