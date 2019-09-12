Защита Бекирова не верит в тайного свидетеля обвинения

Новости Украины:По словам защиты Бекирова, сотрудники ФСБ до конца не понимали реальное состояние его здоровья.

Защита освобожденного из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами активиста Эдема Бекирова сомневается в реальности существования секретного свидетеля обвинения, которому, по версии российских спецслужб, Бекиров якобы передал сумку со взрывчаткой и патронами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

Он напомнил, что Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ 12 декабря 2018 года после пересечения админграницы с Крымом. По версии российских спецслужб, он в мае 2018 года передал "мифическому" свидетелю взрывчатку и патроны общей массой около 14 кг.

Дочь активиста Элеонора Бекирова рассказала, что в мае 2018 года он поехал в Крым, чтобы поздравить свою маму с днем рождения, а в декабре решил навестить ее снова, чтобы попрощаться, потому что боялся, что не переживет очередную операцию, которая была назначена на 16 декабря.

"Эдем Бекиров является инвалидом первой группы, и незадолго до этого он перенес операцию на сердце. И по медицинским показаниям он больше одного килограмма поднять не мог. Кроме того, у него ампутирована нога, диабет и очень большие проблемы с позвоночником. Очевидно, что человек в таком состоянии здоровья такие вещи поднимать не мог", - рассказывает Ладин.

По его словам, когда было возбуждено дело против Бекирова, сотрудники ФСБ до конца не понимали реальное состояние его здоровья. Поэтому, когда новость о задержании и аресте тяжелобольного Бекирова растиражировали СМИ, секретного свидетеля в срочном порядке передопросили. И он пояснил, что Бекиров подошел к нему на костылях и передал сумку, которая висела у него на плече.

"Что касается того человека, которому Бекиров якобы передал взрывчатку и патроны. Это некий мифический свидетель Меметов. Мифический, потому что это его псевдоним, и у защиты есть большие сомнения в том, что он действительно существует", - подчеркнул Ладин.

Он также отметил, что следствие не интересовало, откуда Бекиров якобы взял эту взрывчатку и для чего она предназначалась.

"Интересовало только действие передачи взрывчатки... Им необходимо было установить только факт, который, по их мнению, говорит о его вине. Очевидно, что дело высосано из пальца, извините, за просторечное выражение", - заявил адвокат.

Странным Ладин называет и тот факт, что уголовное дело в отношении Бекирова было возбуждено в день, когда он пересек админграницу с Крымом (декабрь 2018 года), а не в тот день, когда была найдена взрывчатка (май 2018 года).

”Если на самом деле была бы взрывчатка, то уголовное дело, согласно российскому законодательству, должно было быть возбуждено по факту. А на самом деле, я так полагаю, что просто выжидали, когда он поедет в Крым... Всё указывает на то, все действия были заточены именно под то, чтобы подставить Эдема Бекирова”, - считает Ладин.

12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце.

Европейский суд по правам человека требовал от властей РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

27 августа так называемый ”Центральный райсуд Симферополя” изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину. 10 сентября в Киеве Бекирову провели операцию на сердце.